Afrika

11 Tote bei Unfall wegen eines Flusspferds an der Elfenbeinküste

Flusspferd bringt Boot in der Elfenbeinküste zum Kentern – 11 Tote

06.09.2025, 17:5407.09.2025, 05:15
Ein Flusspferd hat in der Elfenbeinküste ein Kanu zum Kentern gebracht und damit offenbar den Tod von elf Menschen verursacht. «Mit tiefer Trauer haben wir vom Verschwinden von elf Menschen erfahren, darunter Frauen, Mädchen und ein Kleinkind», erklärte am Samstag Solidaritätsministerin Belmonde Dogo.

Flusspferd, Nilpferd, Hippopotaus
Sie mögen herzig aussehen, gefährlich sind sie aber allemal: die Flusspferde. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Ihr Boot sei «durch ein Flusspferd zum Kentern gebracht worden».

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Freitag auf dem Sassandra-Fluss in der Stadt Buyo im Südwesten des Landes. Drei Menschen hätten das Unglück überlebt. Nach den Vermissten werde weiter gesucht, erklärte die Ministerin auf Facebook.

Laut einer Studie von Wissenschaftlern der Elfenbeinküste aus dem Jahr 2022 wird bei offiziell registrierten Zusammenstössen mit Tieren mit Todesfolge oder der Verletzung von Menschen das Flusspferd am häufigsten genannt. Ihr Bestand in dem westafrikanischen Land wird auf etwa 500 Tiere geschätzt, verteilt auf mehrere Flüsse im Süden des Landes. (sda/afp)

avatar
FrankFTW
06.09.2025 19:41registriert November 2024
Flusspferde sind mit Abstand die gefährlichsten Tiere Afrikas. Sie können schneller rennen als der schnellste Mensch und unter Wasser laufen sie schneller wie schnellste Schwimmer.
295
