Der erste Kriegsverbrecher-Prozess in der Schweiz droht zu scheitern

Seit zehn Jahren ist die Bundesanwaltschaft für das Völkerstrafrecht zuständig. Bisher hat sie aber fast nichts gemacht. Jetzt kommt es zum ersten Prozess gegen einen Kriegsverbrecher. Die Vorbereitung läuft chaotisch.

Die Schweiz hat ein Problem. In zwei Wochen steht der ehemalige liberianische Rebellenführer Alieu Kosiah vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Er ist angeklagt wegen Kriegsverbrechen. 14 Liberianer sollen gegen ihn aussagen: sieben als Zeugen und sieben als Privatkläger. Alle wohnen in Liberia. Weil die 7000 Kilometer lange Reise in die Schweiz wegen der Pandemie derzeit kaum möglich ist, sollen sie per Video aus der Hauptstadt Monrovia live in den Gerichtssaal in Bellinzona zugeschaltet …