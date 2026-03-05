Mindestens 200 Tote bei Einsturz einer Mine im Kongo

Bei einem Einsturz in einer Coltan-Mine im Osten der Demokratischen Republik Kongo sollen mindestens 200 Menschen ums Leben gekommen sein.

Der Einsturz ereignete sich am Dienstag in den Rubaya-Minen, die von der Rebellengruppe M23 kontrolliert werden, wie das Bergbauministerium am Mittwoch mitteilte. Die M23 bestreiten die Angaben der kongolesischen Behörden. Fanny Kaj, eine führende Vertreterin der Rebellen, erklärte, es seien nur fünf Menschen getötet worden. «Es gab keinen Erdrutsch; es gab Bombardierungen, und die Zahl der Toten entspricht nicht dem, was die Leute sagen», sagte Kaj.

Ibrahim Taluseke, ein Bergarbeiter vor Ort, sagte der AP, er habe über 200 Leichen aus der Mine geborgen. «Wir haben Angst, aber hier geht es um Menschenleben, die in Gefahr sind.» Die Eigentümer der Mine wollten nicht, dass die Zahl der Todesopfer bekannt wird, sagte er.

Im Kongo sind bei einem Einsturz einer Coltan-Mine mindestens 200 Menschen umgekommen.

Metall wird für Smartphones gebraucht

Der Kongo ist ein wichtiger Lieferant von Coltan, das das seltene Metall Tantal enthält, das für Smartphones, Computer und Flugzeugtriebwerke benötigt wird. Das Land produzierte 2023 nach Angaben der US-amerikanischen geologischen Behörde USGS etwa 40 Prozent des weltweiten Coltans. Über 15 Prozent des weltweiten Tantalvorrats stammen aus den Minen von Rubaya.

Im Mai 2024 eroberte die M23 die Stadt und übernahm die Kontrolle über die Minen. Laut einem UN-Bericht haben die Rebellen seit der Übernahme Steuern auf den Handel und Transport von Coltan erhoben und dabei mindestens 800'000 US-Dollar pro Monat eingenommen.

Der Osten des Kongo wird seit Jahrzehnten von Gewalt durch Regierungsstreitkräfte und verschiedene bewaffnete Gruppen, darunter die von Ruanda unterstützten M23, geplagt.