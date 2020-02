Diese Bilder zeigen die Heuschreckenplage in Afrika, die gerade Millionen Menschen bedroht

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

In Ostafrika und auch gewissen Teilen Asiens herrschen momentan apokalyptische Zustände. Der Grund dafür sind Wüstenheuschrecken. Sehr, sehr viele Wüstenheuschrecken.

Die UN-Welternährungsorganisation FAO sieht die Lebensmittelversorgung von 20 Millionen Menschen bedroht.

bild: FAO Food and agriculture organization of the united Nations