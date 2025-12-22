Nebel
Jetzt ist das gelöschte Trump-Foto aus den Epstein-Files wieder online

trump photo deleted
Um diese Aufnahme geht es. Trump ist links unten zu sehen.Bild: keystone

Nach Kritik: Jetzt ist das gelöschte Trump-Foto aus den Epstein-Files wieder online

Nachdem die Löschung mehrerer zuvor veröffentlichter Dateien aus den Epstein-Akten für Kritik und Manipulationsvorwürfe gesorgt hatte, ist zumindest ein Foto, das Donald Trump zeigt, wieder online.
22.12.2025, 02:3722.12.2025, 03:39

Das US-Justizministerium teilte laut CNN mit, dass das besagte Foto (oben zu sehen), das unter anderem Donald Trump mit seiner Frau Melania, Jeffrey Epstein und dessen Gehilfin Ghislaine Maxwell zeigt, wieder in die Online-Datenbank aufgenommen wurde.

Das Foto wurde ursprünglich am Freitag im Rahmen eines grossen Datensatzes publiziert, doch am Samstag war es zusammen mit mindestens 15 anderen zuvor veröffentlichten Dateien plötzlich nicht mehr aufzufinden. Das führte zu Verwirrung und zu Manipulationsvorwürfen. Das Sichtungskomitee der Demokraten adressierte Justizministerin Pam Bondi und fragte diese auf X, was «sonst noch alles vertuscht» werden soll.

«Was wird noch vertuscht?»: Gelöschte Epstein-Dateien sorgen für Manipulationsvorwürfe

Das Ministerium äusserte sich zunächst nicht zu den Löschungen. Zuvor hatte Vize-Justizminister Todd Blanche aber behauptet, die jetzige US-Regierung sei «die transparenteste der Geschichte» und Trump habe sich für die vollständige Publikation der Epstein-Akten ausgesprochen.

Später erklärte das Justizministerium in Bezug auf die gelöschten Dateien, dass diese entfernt worden seien, um zu prüfen, ob weitere Schwärzungen zum Schutz der Opfer erforderlich seien. Die Dateien seien «aus reiner Vorsicht entfernt» und erneut geprüft worden.

Jetzt habe man habe festgestellt, dass auf dem Foto keine Opfer von Epstein zu sehen seien, deshalb sei es nun «ohne jegliche Änderungen oder Schwärzungen» erneut veröffentlicht worden.

Wie die «New York Times» berichtete, zeigten die meisten anderen gelöschten Fotos Epsteins Massageraum in dessen New Yorker Villa. Dort fanden viele der Übergriffe des verurteilten und im Gefängnis gestorbenen Sexualstraftäters statt. Weshalb diese Fotos genau gelöscht wurden, führte das US-Justizministerium in seinen Posts nicht aus. (con)

