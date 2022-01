Sicherheitskräfte im Sudan gehen gewaltsam gegen Proteste vor

Angesichts des anhaltenden Blutvergiessens wollen nun die Vereinten Nationen Gespräche über die Zukunft des Landes auf den Weg bringen. «Es ist Zeit, der Gewalt ein Ende zu bereiten und in einen konstruktiven Prozess zu treten», erklärte am Samstag der Uno-Sondergesandte Volker Perthes. (saw/sda/afp)

Das 26-jährige Todesopfer sei von einem Tränengaskanister im Nacken getroffen worden. Zuvor am Tag war nach Angaben des Komitees bereits ein Teenager verstorben, der bei Protesten am Donnerstag von Kugeln getroffen worden sei. Seit Beginn der Demonstrationen wurden demnach mindestens 62 Demonstranten getötet. Hunderte weitere wurden verletzt.

Einen Tag vor Krisengesprächen im Sudan sind die Sicherheitskräfte erneut gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen. In der Hauptstadt Khartum versammelten sich laut Augenzeugen am Sonntag tausende Menschen, um gegen den Militärputsch vom Oktober zu protestieren.

Wohnhausbrand in New York fordert bisher 19 Tote nach offiziellen Angaben

Bei einem verheerenden Feuer in einem Wohnhaus in dem New Yorker Stadtviertel Bronx sind mindestens 19 Menschen gestorben. Dies gab der New Yorker Bürgermeister Eric Adams am Sonntagmittag (Ortszeit) im Interview mit dem Sender CNN bekannt. Unter den Todesopfern sind auch Kinder. «Es gab Kinder, die verletzt wurden, und einige Kinder haben ihr Leben verloren», sagte Adams. Später sprach er auf Twitter von neun toten Kindern.