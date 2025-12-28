Lieber Donald Trump, hier ist dein Instagram Wrapped 2025

Das Social-Media-Team des Weissen Hauses hat dieses Jahr ganze Arbeit geleistet. Das wollen wir würdigen.

Satire - (fast) kein Wort ist wahr!

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, kommen sie; die «Wrapped»-Jahresrückblicke. Die Social-Media- und Streaming-Plattformen unseres Vertrauens servieren noch einmal brühwarm, wie wir unsere Lebenszeit auf ihnen verschwendet verbracht haben. Spotify hat das Phänomen gross gemacht, aber mittlerweile tun es auch YouTube oder TikTok.

DISCLAIMER Der Rahmen dieser Geschichte mag zwar Satire sein, aber alle eingebauten Posts, Bilder und Videos wurden vom offiziellen Instagram-Account des Weissen Hauses (ja, wirklich!) genau so auf Instagram geteilt.

Wir haben jetzt exklusiv den Rückblick des offiziellen Instagram-Accounts des Weissen Hauses zugespielt bekommen. Er enthält die irrsten Beiträge, und wir wollen ihn euch natürlich nicht vorenthalten. Hier kommt er:

Lieber Donald, was für ein Jahr.

10 Millionen Followerinnen und Follower folgen dem Account deiner Regierung. 🚀

Es wurden über 1900 Posts abgesetzt. Das sind über fünf pro Tag!

Hier kommt …



✨ Dein 2025 Wrapped✨

Januar

Du bist direkt stark gestartet! 💪🏻 Es gibt keinen besseren Aufsteller, um ins Jahr zu starten, als Menschen in Ketten zu legen. ⛓️

Februar

Du weisst, was die Amerikanerinnen und Amerikaner lieben: Könige!



👑 Slay queen king! 👑



Bild: instagram / whitehouse

Deine Politik hat sich im Februar direkt mit dem wichtigsten Anliegen der Wähler befasst. Du Macher!

Dir entgeht kein Trend: Wer braucht Anstand und Empathie, wenn er Likes haben kann?!

März

Auch im März hast du dich wieder um die drängenden Probleme deines Landes gekümmert …

April

April, April, der macht, was er will. So wie du! Zum Beispiel harmlose Songtexte für rassistische Narrative missbrauchen. Stark!

Mai

Im Mai hast du den Lenz gespürt und alles gegeben! 🌸

😻 Niedlicher Tier-Content hat es dir angetan: 😻

Du bist ein richtiges KI-Chamäleon! Zuerst als Papst …

… und dann noch als Figur aus dem Star-Wars-Universum hast du deine Followerinnen und Follower begeistert.

(Aber psssst: Die Farbe deines Schwerts könnte suggerieren, dass du der Bösewicht bist.)

Du hast die Grenzen des ethisch Vertretbaren ausgelotet und den Luftschlag auf (vermeintliche) Jihadisten geteilt. 💥 Gratuliere!

Bild: instagram / whitehouse

Juni

Im Juni hast du dich von deiner modischen Seite gezeigt. Wir sagen nur: Fashionista! 💁‍♀️

Juli

Im Juli hast du deine bahnbrechende Idee des Strafvollzugs vorgestellt. Du Visionär!

Wir reden nicht über die Menschenrechtsverletzungen vor Ort.

Du gehörst weltweit zu den besten 0,02 Prozent der Verfechter Vernichter von «Wahrheit» und «Gerechtigkeit». Ein richtiger Superheld!

August

Dein Musikgeschmack lässt sich nicht so genau festlegen. Wir versuchen es trotzdem.

Du hast dir 264 verschiedene Genres angehört. Gemeinsamer Nenner: Lyrics, die zu Ausschaffungs-Videos passen.

Video: instagram/whitehouse

September

Im September hast du das Undenkbare getan: Dem eigenen Land mit Krieg gedroht. Mutig! (für einen selbsternannten Friedenspräsidenten)

Bild: instagram / whitehouse

Ausserdem hast du dich von deiner verspielten Seite gezeigt und dich als Nerd geoutet. 👾 We love that!

Video: instagram/whitehouse

1 / 7 Das Weisse Haus vergleicht die Jagd auf Immigranten mit Pokémon quelle: instagram / whitehouse

Oktober

Im Oktober hast du gezeigt: Die Musikvideos funktionieren nicht nur mit Migranten, sondern auch Demonstranten. Ein wahres Erfolgsrezept!

Video: instagram/whitehouse

It's the spooky season und du kamst so richtig in Halloween-Laune! 👻 Gruselig! 🎃

Dezember

Im Dezember kam bei dir Feiertags-Stimmung auf! Weihnachten, das Fest der Liebe (für alle, ausser Ausländer).

Bild: Instagram / whitehouse

Bild: instagram / whitehouse

Das war’s von diesem Jahr. Was hält 2026 für uns bereit? Wir sind (an-)gespannt!