Das muss man sich erst einmal getrauen: In der Verlängerung des Spiels zwischen Tschechien und Finnland an der U20-WM erzielte Adam Jiricek den 2:1-Siegtreffer mit dem Stock zwischen den Beinen. Ein Wahnsinnstor des 19-Jährigen, der 2024 an 16. Stelle des NHL-Drafts ausgewählt wurde, aber noch nicht bei den St. Louis Blues spielt.
ADAM JIRICEK GOES BETWEEN HIS LEGS FOR THE OVERTIME WINNER 😱🚨— TSN (@TSN_Sports) December 29, 2025
CZECHIA WINS A THRILLER IN STYLE 🇨🇿 #WorldJuniors pic.twitter.com/s7mH67VwQR