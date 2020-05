Mindestens 80 Tote bei Kämpfen im Südsudan

Coronavirus in Südafrikas Townships: «Menschen sterben lieber an Covid-19 als an Hunger»

Südafrika hat am 27. März einen rigorosen Lockdown verhängt. Am härtesten traf dies auch diesmal die Ärmsten: Die Bewohner in den Armensiedlungen. Warum dort die Chancen auf das Überleben steigt, wenn man an Covid-19 erkrankt, erzählt Lollie Gudlindlu aus dem Township Lwandle bei Kapstadt.

Südafrika führte einen der weltweit härtesten Lockdowns durch. Für fünf Wochen galt ab dem 27. März eine Ausgangssperre. Raus durfte man nur, um Essen zu kaufen oder medizinische Besorgungen zu machen.

Besonders brutal traf diese Massnahme die Einwohner der Townships, der Armensiedlungen im Staat am Kap. Denn dort wird oft in Wellblechhütten gehaust, eine «Wohnung» mit einem kleinen Zimmer teilt man sich dann gerne mal mit vier bis acht Personen.

Die Ausgangssperre wurde Anfangs Mai auf Level 4 …