Machtkampf in Tunesien führt zu Ermittlungen gegen Dutzende Richter

Tunesien galt lange als einziges Land, dem nach den arabischen Aufständen von 2011 der Übergang zur Demokratie gelungen ist. Politische Machtkämpfe, häufige Regierungswechsel und grassierende Korruption verhinderten aber einen dauerhaften Wandel. Viele Tunesier haben das Vertrauen in die Politik völlig verloren.

Vor wenigen Tagen setzte Saied nach einer Volksabstimmung zudem eine neue, umstrittene Verfassung, die ihm weitreichende Machtbefugnisse garantiert, in Kraft. Der Staatschef kann nun ohne Zustimmung des Parlaments etwa die Regierung sowie Richter ernennen und entlassen. Zuvor hatte er dies bereits per Dekret getan. Knapp 95 Prozent der Wähler hatten für die neue Verfassung gestimmt. Allerdings fiel die Wahlbeteiligung äusserst niedrig aus.

Der Vorsitzende der tunesischen Richtervereinigung Anas Al-Hammadi an einer Pressekonferenz.

Der Vorsitzende der tunesischen Richtervereinigung Anas Al-Hammadi an einer Pressekonferenz. Bild: keystone

Beobachter befürchten seit längerem ein Ende der Gewaltenteilung in dem nordafrikanischen Land. Amnesty International wirft Saied vor, politische Gegner unter anderem durch Verhaftungen abzustrafen.

Saied hatte Anfang Juni insgesamt 57 Richter entlassen und ihnen unter anderem die Beteiligung an Korruption vorgeworfen. Kritiker halten die Gründe für vorgeschoben und vermuten eine politische Motivation hinter dem Schritt. Sie argumentieren, der Präsident wolle sich die alleinige Kontrolle über die Justiz des Landes sichern.

In Tunesien spitzt sich der Konflikt zwischen der Justiz und dem tunesischen Präsidenten Kais Saied weiter zu. Nach der umstrittenen Entlassung von Dutzenden Richtern ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen etliche von ihnen. Den 49 Richtern werden unter anderem Bestechung, Geldwäsche, Terrorismus und sexuelle Belästigung vorgeworfen, wie das Justizministerium am Samstag mitteilte.

Ausschuss-Präsident warnt vor Russlands Einfluss auf Wahl in Italien

19 Tote bei Terrorangriff auf Hotel in Mogadischu

Wie die Ukraine die Russen militärstrategisch in eine Falle lockte

Machtkampf in Tunesien führt zu Ermittlungen gegen Dutzende Richter

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wie die USA Putin auf die Schliche kamen und was dann passierte – in 5 Punkten

An diesen Anblick sollten wir uns möglichst schnell gewöhnen

QAnon-Anhänger in Kanada wollten Polizisten festnehmen – das ging ziemlich schief

Video geleakt: Finnlands Regierungschefin steht nach wilder Party in der Kritik

Google-Praktikant in Zürich erzählt von 9000 Franken Lohn – dahinter steckt ein Problem

Der erste komplett in Russland entwickelte «Macbook-Killer» lässt tief blicken

«Ich habe so eine Freude!» – Kambundji wird Europameisterin über 200 m

Wie die Ukraine die Russen militärstrategisch in eine Falle lockte

19 Tote bei Terrorangriff auf Hotel in Mogadischu

Der Angriff bewaffneter islamistischer Extremisten auf ein Hotel in Somalias Hauptstadt Mogadischu dauert weiter an. Mittlerweile erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf mindestens 19, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Samstag mitteilte.