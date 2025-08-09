sonnig28°
DE | FR
burger
International
Afrika

Oppositionsführer Masra im Tschad zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt

Oppositionsführer Masra im Tschad zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt

09.08.2025, 21:00
Mehr «International»

Im Tschad ist der Oppositionsführer und frühere Regierungschef Succès Masra zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in der Hauptstadt N'Djamena sprach den 41-Jährigen am Samstag der Verbreitung von Hassrede und der Beihilfe zum Mord schuldig, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete.

Protest in Paris for the release of Succes Masra PARIS, FRANCE - MAY 31: Demonstrators wave Chadian flags during a rally held at Place de la Republique in Paris, France on May 31, 2025. The protest, o ...
Succès Masra muss 20 Jahre ins Gefängnis.Bild: www.imago-images.de

Hintergrund ist ein Massaker im Südwesten des Landes im vergangenen Mai mit 42 Toten. Masra wird zur Last gelegt, zu der Gewalt zwischen ethnischen Gruppen angestiftet zu haben. Der Ex-Regierungschef hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Bei dem Prozess sagten seine Anwälte, es seien keinerlei Beweise gegen Masra vorgelegt worden.

Masra war Monate vor der Präsidentschaftswahl im Mai 2024 zum Regierungschef des zentralafrikanischen Landes ernannt worden. Bei der Wahl unterlag er dem Chef der Militärjunta, Mahamat Idriss Déby Itno. Oppositionspolitiker hatten die Wahl schon im Vorfeld als Farce kritisiert. Sie diente aus ihrer Sicht lediglich dazu, die Herrschaft des Militärs zu festigen. Auch mehrere Nichtregierungsorganisationen hatten die Glaubwürdigkeit der Wahl angezweifelt. (dab/sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
US-Regierung will Verwirrung um Zölle auf Goldbarren beenden
3
34 krass sexistische Werbungen, die tatsächlich mal gedruckt wurden
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Meistkommentiert
1
Newcastle bezahlt 40 Millionen für Schär-Konkurrenten +++ Spielt Bayern-Star bald mit CR7?
2
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
3
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
4
Zum internationalen Tag der Katze gibt es ....🐈‍⬛
5
Diese zwei Gebiete soll die Ukraine abtreten – Selenskyj lehnt Vorschlag strikt ab
Meistgeteilt
1
Selenskyj erteilt Trumps Plänen eine Abfuhr ++ Gipfeltreffen am Freitag
2
Auch wegen F-35-Jets: Viola Amherd holte sich bei Anwälten für 2,5 Millionen Franken Hilfe
3
Klare Sicht in den Himmel: Die Perseiden erhellen den Nachthimmel
4
Demokraten in US-Bundesstaat Texas lassen Frist verstreichen
5
Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!
Italien vor neuer Hitzewelle – bis zu 40 Grad in Städten
Italien steht vor einer neuen Hitzeperiode. In den nächsten Tagen werden die Temperaturen nach den Vorhersagen in mehreren Städten bis an die 40-Grad-Grenze und darüber hinaus steigen.
Zur Story