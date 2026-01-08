Das Wetter in den nächsten Tagen bringt diverse Gefahren mit sich – namentlich viel Schnee, Lawinengefahr und Strassenglätte.
Schneefall
Für das Berner Oberland und das Wallis warnt der Bund vor erheblichen Schneemengen, es herrscht die Gefahrenstufe 3 (erheblich), und zwar bis mindestens Samstag.
Lawinengefahr
In der Folge herrscht vielerorts in den Alpen auch Lawinengefahr.
Strassenglätte
Zudem warnt Meteo Schweiz in der Deutschschweiz vor Strassenglätte, es herrscht die Gefahrenstufe 2 von 5 (mässige Gefahr). Das heisst, die Eintretenswahrscheinlichkeit ist zwar etwas niedriger, trotzdem solltest du auf der Hut sein vor rutschigen Strassen.
Bilder: Meteo Schweiz
Wind
Für die ganze Nordschweiz warnt der Bund zudem vor Wind, es herrscht ebenfalls die Gefahrenstufe 2. Der private Wetterdienst Meteo News hingegen hat eine stärkere Warnung ausgegeben: Für den Jura, die Region Alpstein und Teile des Wallis herrscht dabei die zweitgrösste Warnstufe («starke Wetterwarnung»). Für grosse Teile der restlichen Deutschschweiz wird vor «stürmischem Wind» gewarnt. Dies zwischen 0.00 Uhr und 12 Uhr am Freitagmorgen.
Meteo News schreibt: «Sturmtief Goretti zieht am Freitag vom Ärmelkanal über die Benelux-Staaten in Richtung Deutschland, sein Windfeld erfasst dabei auch die Alpennordseite.»
