Wetter-Ticker Schweiz: Alle Infos zu Wetter-Warnungen, Schnee und Sturm

Winter, Schnee, Europa, Eifelturm, Paris, Rimini, Italien
Nicht nur in der Schweiz, in ganz Europa gestaltet sich das Wetter dynamisch.
Liveticker

Schneefallgrenze auf Achterbahnkurs ++ Sturmtief bringt viel Schnee in ganz Europa

Nachdem das Wetter sich lange «langweilig» gestaltete, kommt in diesen Tagen eine grosse Portion Dynamik rein. Die neuesten Entwicklungen zum Wetter in Europa und der Schweiz erfährst du hier im Wetter-Ticker.
08.01.2026, 16:3808.01.2026, 16:38
Team watson
Team watson
  • Nach einer längeren stabilen Phase mit tiefen Temperaturen wird das Wetter vielerorts in Europa turbulent. Über dem Nordatlantik bildete sich ein Tief, das sich derzeit verstärkt und sich von Nordfrankreich bis Freitag nach Deutschland verlagert.
  • Die Schweiz erreichte dadurch am Donnerstag eine Warmfront, die viel Niederschlag bringt. Gleichzeitig fährt die Schneefallgrenze Achterbahn.
  • Für die Alpen herrscht die Gefahrenstufe 3 (erheblich): Es wird mit bis zu einem Meter Neuschnee gerechnet.
  • Ab Freitag wird es stürmisch und wieder kälter.
Schicke uns deinen Input
avatar
16:26
Die Wetter-Warnungen auf einen Blick
Das Wetter in den nächsten Tagen bringt diverse Gefahren mit sich – namentlich viel Schnee, Lawinengefahr und Strassenglätte.

Schneefall

Für das Berner Oberland und das Wallis warnt der Bund vor erheblichen Schneemengen, es herrscht die Gefahrenstufe 3 (erheblich), und zwar bis mindestens Samstag.

Lawinengefahr

In der Folge herrscht vielerorts in den Alpen auch Lawinengefahr.

Strassenglätte
Zudem warnt Meteo Schweiz in der Deutschschweiz vor Strassenglätte, es herrscht die Gefahrenstufe 2 von 5 (mässige Gefahr). Das heisst, die Eintretenswahrscheinlichkeit ist zwar etwas niedriger, trotzdem solltest du auf der Hut sein vor rutschigen Strassen.

Bilder: Meteo Schweiz

Wind
Für die ganze Nordschweiz warnt der Bund zudem vor Wind, es herrscht ebenfalls die Gefahrenstufe 2. Der private Wetterdienst Meteo News hingegen hat eine stärkere Warnung ausgegeben: Für den Jura, die Region Alpstein und Teile des Wallis herrscht dabei die zweitgrösste Warnstufe («starke Wetterwarnung»). Für grosse Teile der restlichen Deutschschweiz wird vor «stürmischem Wind» gewarnt. Dies zwischen 0.00 Uhr und 12 Uhr am Freitagmorgen.



Meteo News schreibt: «Sturmtief Goretti zieht am Freitag vom Ärmelkanal über die Benelux-Staaten in Richtung Deutschland, sein Windfeld erfasst dabei auch die Alpennordseite.»
15:16
Die Achterbahnfahrt der Schneefallgrenze
Die Schneefallgrenze fährt in den nächsten Tagen Achterbahn und ist lokal schwer vorherzusagen. Am Donnerstagnachmittag und in der Nacht auf Freitag dürfte es unterhalb von 800 bis 1200 M.ü.M. eher regnen als schneien. Vereinzelt könnte es auch zu gefrierendem Regen kommen, warnen die Wetterstationen. Im Verlauf des Freitags sinkt die Schneefallgrenze dann wieder.


Bild: SRF Meteo.
15:11
Schnee und Eis beherrschen den Alltag in Teilen Europas
Schnee, Glätte und klirrende Kälte: In vielen Teilen Europas führt das eisige Winterwetter zu Einschränkungen.

Im Norden Schottlands bleiben viele Schulen bereits den vierten Tag in Folge wegen starken Schneefalls geschlossen. Der britische Wetterdienst Met Office warnt zudem vor dem nächsten Sturmtief, das Schnee und Stürme in Teile des Vereinigten Königreichs bringen und damit Einschränkungen auslösen soll.


Viel Schnee auch in Frankfurt, Deutschland.

Auch Frankreich rüstet sich ähnlich wie Grossbritannien für das Sturmtief «Goretti», das mit erwarteten Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde ab Donnerstagabend über den Nordwesten des Landes hinwegziehen soll.

Für 27 Departements wurde die Unwetterwarnstufe Orange und für die Region am Ärmelkanal die höchste Warnstufe Rot erlassen. Dort bleiben am Freitag die Schulen geschlossen, teilweise kommt es zu Ausfällen im Bahnverkehr.

Die erwarteten spektakulären Sturmwellen an der Küste locken auch Touristen an: In Saint-Malo etwa sprach ein Hotelinhaber von zusätzlichen Reservierungen, wie der Sender BFMTV berichtete.

In Schweden bescherte der Schnee vielen Schulkindern vor allem im Norden und Westen einen freien Tag. In manchen Regionen des Landes sollte es am Donnerstag lokal bis zu 60 Zentimeter Neuschnee geben. Vor allem im Norden standen Busse und Züge still.

Auch in grossen Teilen Norddeutschlands wurden Schulen geschlossen und sollen am Freitag geschlossen bleiben. Für die Region von Ostfriesland bis Hamburg sowie grosse Teile Schleswig-Holsteins sprach der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung (Stufe drei von vier) aus.

Haushalte ohne Strom

Nicht nur im Norden und Westen beherrscht das winterliche Wetter den Alltag der Menschen. In Südosteuropa verursachten Schnee und vereiste Strassen bei Tiefsttemperaturen im zweistelligen Minusbereich Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle. In Rumänien sind rund 11'000 Haushalte ohne Strom, auch in Serbien gab es wetterbedingt Stromausfälle.

Im Südosten Bulgariens machen indes Überschwemmungen nach starken Regenfällen den Menschen zu schaffen. Berichte über Verletzte oder Tote gab es zunächst nicht. (sda/dpa)
Skifahren am Strand oder vor dem Eiffelturm – so trotzen die Menschen dem Wintereinbruch
Schwere Schneefälle und Glätte verursachten in Ländern wie Frankreich, den Niederlanden und Grossbritannien ein Verkehrschaos.

In Paris kam es zu Staus von über 1000 km Länge, der Flughafen Schiphol in Amsterdam meldet Hunderte Ausfälle und viele Schulen bleiben geschlossen. Im Norden Schottlands wurde der Notstand ausgerufen.

Dennoch gibt es einige, die der Kälte trotzen und den Schnee feiern:
Bodensee teilweise gefroren – mehrere Menschen eingebrochen
Am Gnadensee, einem Teil des Bodensees in Deutschland zwischen Allensbach und Reichenau, haben sich in den vergangenen Tagen Dutzende bis Hunderte Menschen auf den teilweise gefrorenen See gewagt. Die Wasserschutzpolizei prüfe zwar regelmässig, wie dick die Eisschicht ist, berichtete der SWR. Offiziell freigegeben sei die Eisfläche jedoch nicht. Am Mittwoch sind denn auch drei Menschen in den See eingebrochen. Sie seien zu weit hinausgelaufen, so der SWR. Die Eingebrochenen konnten alle von Passanten oder Menschen auf Schlittschuhen gerettet werden.
Klirrende Kälte – Heftiger Schnee in der Toskana
Die in Europa herrschende Kältewelle hat auch weite Teile Italiens erfasst und sorgt für Schnee und eisige Temperaturen. In der toskanischen Stadt Siena fiel am frühen Donnerstagmorgen überraschend Schnee, woraufhin die Stadtverwaltung die Schliessung aller Schulen anordnete.

Auch in Venetien herrscht klirrende Kälte. Die Temperaturen lagen landesweit unter dem Gefrierpunkt, mit einem Tiefstwert von minus 23,1 Grad auf dem Hochplateau von Asiago. Ähnliche Temperaturen wurden auch in Südtirol gemessen: Sexten bestätigte sich als kältester Ort mit einem Tiefstwert von minus 19 Grad.

In der Emilia Romagna und in der Adria-Region Marken waren die Feuerwehrkräfte am Donnerstag stark gefordert. Insgesamt wurden rund 950 Einsätze registriert, vor allem wegen umgestürzter Bäume, blockierter Strassen und festgefahrener Fahrzeuge. Besonders betroffen waren die Provinzen Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna sowie Pesaro-Urbino.


Schnee in Siena, Italien.

Auch Sardinien blieb von den Unwettern nicht verschont: In der Provinz Nuoro sorgten Schnee, Regen und starker Wind für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Bäume stürzten auf Strassen, Stromleitungen und Telefonmasten mussten gesichert werden. In den Berggebieten kam es zu Schneefällen.

Für die kommenden Tage wird eine weitere Wetterverschlechterung erwartet, da kräftige Winde aus Südwesten und Westen erneut feuchte und instabile Luftmassen nach Italien führen sollen. Gerechnet wird mit Regen und Schnee bis in tiefere Lagen. (sda/apa)
Regen vermiest vorerst die weisse Pracht
Mit der Warmfront erreichen die Schweiz nicht nur Niederschläge, sondern auch vorerst höhere Temperaturen. Während der Donnerstag im Flachland zunächst weiss startete, regnet es bereits kurz nach dem Mittag vielerorts. Gleichzeitig nimmt der Wind an Fahrt auf.

Bis zu einem Meter Neuschnee in den Alpen
Am Donnerstag beschert uns eine Warmfront viel Neuschnee – in Teilen der Alpen sogar sehr viel. Für das Berner Oberland und das Wallis herrscht Gefahrenstufe 3, «erheblich». Meteo Schweiz rät für diese Gebiete, vor und während der Autofahrt Informationen über die Verkehrslage einzuholen und die Anweisungen der Winterdienste beachten. Wenn möglich, sei auf Autofahrten zu verzichten. Mehr dazu erfährst du hier.



Du findest es kalt draussen? DAS ist kalt (... du Mimose)
Du findest es kalt in der Schweiz? DAS ist kalt
1 / 49
Du findest es kalt in der Schweiz? DAS ist kalt
Also wenn das mal nicht schulfrei bedeutet.
Skifahren am Strand von Rimini oder vor dem Eiffelturm – so trotzen die Menschen in Europa dem Wintereinbruch
Video: watson
1
