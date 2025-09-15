recht sonnig22°
DE | FR
burger
International
Analyse

USA: Diesmal werden die guten Engel verlieren

Trump und Lincoln Combo
Bild: Shutterstock/Keystone/Wikimedia/watson
Analyse

USA: Diesmal werden die guten Engel verlieren

Der Mord an Charlie Kirk war wohl der Auftakt zu einer gewalttätigen Ära in der amerikanischen Geschichte.
15.09.2025, 12:2315.09.2025, 12:50
Philipp Löpfe
Philipp Löpfe
Mehr «International»

Kurz vor Beginn des Bürgerkrieges erklärte Abraham Lincoln in seiner Antrittsrede: «Wir sind keine Feinde, sondern Freunde. Wir dürfen keine Feinde werden. Obwohl unsere Leidenschaft auf die Probe gestellt wird, darf sie nicht das Band unserer Zuneigung durchschneiden. Die mystischen Gefühle unserer Erinnerungen werden wieder berührt werden von den besseren Engeln unserer Natur.»

Lincolns «bessere Engel» sind zwar zu einem geflügelten Wort geworden, doch sie haben den Bürgerkrieg nicht verhindern können. Und leider deutet fast alles darauf hin, dass die Vereinigten Staaten erneut in eine gewalttätige Ära ihrer Geschichte eintreten werden.

Abraham Lincoln im Jahr 1863.
Abraham Lincoln, bis heute der beliebteste Präsident der USA.Bild: Alexander Gardner, Encyclopaedia Britannica

Nach dem Mord an Charlie Kirk mangelt es zwar nicht an Aufrufen zur Zurückhaltung. Alle führenden Demokraten haben das Attentat verurteilt. Auch bei den Republikanern gibt es besonnene Stimmen. So hat Spencer Cox, der republikanische Gouverneur des Bundesstaates Utah, eindringlich an die Studenten appelliert: «Meine jungen Freunde, ihr erbt ein Land, in dem sich Politik wie Wut anfühlt. Doch eure Generation hat die Chance, eine Kultur zu errichten, die sich anders anfühlt als das, was wir derzeit erleben.»

In der «New York Times» fleht der nach wie vor einflussreiche Kolumnist Thomas Friedman den Präsidenten an, das Land zu vereinen. «Stifte Frieden zu Hause. Stifte Frieden zwischen den Amerikanern», so Friedman. «(…) Mit diesem Friedenspreis werden dich nicht Skandinavier belohnen. Er wird dir von der Geschichte verliehen werden.»

Dass dieser Appell gehört wird, ist wenig wahrscheinlich. Obwohl die Motive des Attentäters noch unklar sind und er aus einer weissen, republikanischen Familie stammt, hat Donald Trump bereits mehr als deutlich klargemacht, dass er Kirks Tod als weiteres Mittel für seinen Rache- und Vergeltungszug missbrauchen will.

In der Morgen-TV-Sendung «Fox and Friends» schlug der Präsident alles andere als versöhnliche Töne an: «Ich werde euch jetzt etwas sagen, das mich in Schwierigkeiten bringen wird, aber es ist mir egal. Die rechten Radikalen sind radikal, weil sie keine Verbrechen mehr sehen wollen. Sie sagen: ‹Wir wollen nicht mehr, dass diese Leute (Immigranten) ins Land kommen und unsere Einkaufsläden niederbrennen. Wir wollen nicht, dass sie Menschen auf offener Strasse niederschiessen.› Die linken Radikalen sind das Problem. Sie sind bösartig. Sie sind schrecklich.»

Steve Bannon speaks at the Conservative Political Action Conference, CPAC, at the Gaylord National Resort &amp; Convention Center, Thursday, Feb. 20, 2025, in Oxon Hill, Md. (AP Photo/Jose Luis Magana ...
Hetzt bereits: Steve Bannon.Bild: keystone

Die MAGA-Meute und ihre Vordenker haben sich bereits auf diese Linie eingeschossen. «Die Linke hat Amerika den Krieg erklärt», verkündet beispielsweise Steve Bannon. «Trump ist nun ein Kriegspräsident geworden. Er muss sich darauf fokussieren, die einheimischen Terroristen wie die ANTIFA auszumerzen.»

Diese Töne werden in der rechtsradikalen Echo-Kammer x-fach wiederholt. So erklärt Matt Walsh, ein prominenter Podcaster: «Es ist zu spät, um Händchen zu halten. Es ist die Zeit der Gerechtigkeit, die Zeit, in der die Guten gegen die Bösen kämpfen müssen.» Blake Masters, ein Kumpel von Peter Thiel und erfolgloser Kandidat für den Senat, postete auf X: «Diesmal gibt es keine zwei Seiten. Die politische Aggression und die Lust an der Gewalt kommt einzig aus der linken Ecke.»

John Daniel Davidson, Redaktor beim rechten Magazin «The Federalist» stellt ultimativ klar: «Wir können unser Land nicht mehr mit den Linken teilen.» Natürlich darf auch Elon Musk nicht fehlen, der am Wochenende nicht nur auf einer rechtsradikalen Veranstaltung in London aufgetreten ist, sondern auch auf X postete: «Kämpft oder sterbt.»

Es wäre jedoch zu kurz gesprungen, das Problem einzig bei Trump und den Rechtsradikalen zu suchen. Wie der Politologe Robert Pape schon vor Jahresfrist im Magazin «Foreign Affairs» feststellte, hat die Gewaltbereitschaft der Amerikaner strukturelle Gründe.

«Die grundsätzliche Gefahr für die Vereinigten Staaten stammt nicht von einer ausser Kontrolle geratenen Technologie oder von rechtsextremen Milizen. Es sind auch nicht wirtschaftliche Nöte, die Menschen Amok laufen lassen. Und es ist auch nicht Trump, der mindestens ebenso ein Symptom wie eine Ursache der Probleme ist, welche die USA derzeit plagen. (…) Neuere Untersuchungen meines Teams an der University of Chicago zeigen, dass mittlerweile Dutzende von Millionen Demokraten, Republikaner und Unabhängige glauben, dass politische Gewalt salonfähig geworden ist.»

Der eigentliche Treiber dieser Entwicklung ist gemäss Pape die demografische Entwicklung der USA. 1990 haben sich noch 76 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner als Weisse identifiziert. 2023 ist diese Zahl auf 58 Prozent gesunken. Es ist nicht mehr eine Frage, ob, sondern wann die Weissen ihre Mehrheit verlieren werden. «Diese Veränderungen haben den Wutpegel der Konservativen stetig ansteigen lassen», so Pape. «Viele von ihnen sehen in der ethnischen Diversität eine existenzielle Bedrohung ihrer Art zu leben.»

Gleichzeitig ist damit die Toleranz gegenüber politischer Gewalt sprunghaft angewachsen. Untersuchungen von Pape und seinem Team haben ergeben, dass inzwischen 15 Prozent der Amerikaner politische Gewalt gutheissen, und dass ein Drittel davon selbst Waffen besitzt. Es wäre falsch zu glauben, dass es sich dabei bloss um Rednecks und andere ungebildete Hinterwäldler handelt. «Über 80 Prozent von ihnen leben in städtischen Umgebungen und 38 Prozent von ihnen haben zumindest Hochschul-Erfahrung», so Pape. «Mit anderen Worten: Sie sind repräsentativ für die amerikanische Bevölkerung. Sie können nicht als eine Handvoll ländlicher Idioten abgetan werden.»

epa12355625 White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller waits to give a television interview outside the White House in Washington, DC, USA, 05 September 2025. EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
Stephen Miller, Trumps wichtigster Einflüsterer.Bild: keystone

Dank des demografischen Wandels ist gemäss Pape politische Gewalt in der Mitte der amerikanischen Gesellschaft angekommen. Ein Bürgerkrieg ist zwar unwahrscheinlich. Doch «das politische Fieber wird in absehbarer Zeit nicht abklingen», so Pape.

In der Vergangenheit haben Lincolns «bessere Engel» jeweils tatsächlich die Oberhand gewonnen, wenn auch erst nach vielen Opfern. Ob sie es auch diesmal schaffen werden, ist fraglich. Nicht nur die Gewalt nimmt zu. Trump und die MAGA-Meute werden das Attentat auf Kirk auch für einen fundamentalen Angriff auf die amerikanische Demokratie und den Rechtsstaat missbrauchen.

Soldaten in Städten wie Los Angeles und Washington waren bloss das Vorspiel. So erklärt Stephen Miller, Trumps bedeutendster Einflüsterer im Weissen Haus, bereits: «In den letzten Tagen haben wir gelernt, wie viele Amerikaner in wichtigen Positionen – Erziehung, Justiz, Spitäler, Beamte – zutiefst radikalisiert worden sind. Die Folge ist ein breites Ökosystem der Indoktrination.»

Analyse
Donald Trump will zurück ins Mittelalter

Dieses vermeintliche linke Ökosystem soll jetzt zerschlagen werden. Das werden die «guten Engel» kaum überleben.

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So skurril kleiden sich die Trump-Fans
1 / 19
So skurril kleiden sich die Trump-Fans

Die selbst ernannten Trump-Girls.
quelle: instagram/ginamarie_xxo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Konservativer Politaktivist Charlie Kirk wird auf Universitäts-Campus erschossen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Tatverdächtiger kooperiert nicht +++ Kreml: Tod von Kirk ist Folge von Polarisierung
5
Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter
Meistkommentiert
1
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
2
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
3
Trump-Zölle: Bundesrat will Import von US-Chlorhühnern erlauben – die Sonntagsnews
4
Offenbar mehr als 30 Menschen wegen Charlie-Kirk-Posts entlassen
5
«Kämpft oder sterbt»: Elon Musk befeuert rechte Riesendemo in London
Meistgeteilt
1
Würfel, Kraftwerke, Kanäle – 7 Mega-Bauwerke, an denen 2025 gearbeitet wird
2
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
3
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
4
Langnaus «alternative Fakten» – der wichtigste Ausländer fällt aus. Na und?
5
Chiefs verlieren Super-Bowl-Revanche +++ 17-Jährige gewinnt WTA-500-Turnier
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
Sie warnte vor Wladimir Putin, lange bevor die Drohnen Europa erreichten: Die Historikerin fordert Europa auf, die Bedrohung für Freiheit und Souveränität endlich ernst zu nehmen – und sagt, was jetzt auf dem Spiel steht.
Frau Applebaum, erreicht der Krieg in der Ukraine mit dem Drohnen-Angriff auf Polen eine neue Eskalationsstufe?
Anne Applebaum: Ja, es gibt eine massive Eskalation. Wladimir Putin ist unfähig, den Krieg am Boden zu gewinnen. Er verliert tausende von Soldaten, Milliarden für Ausrüstung. Er beschleunigt deshalb den Luftkrieg gegen zivile Ziele in der Ukraine, um die Moral der Ukrainer zu brechen. Und er will die Nato provozieren, um zu testen, ob sie bereit und in der Lage ist, ihre territoriale Souveränität zu verteidigen. Wie immer will er auch das westliche Verteidigungsbündnis spalten.
Zur Story