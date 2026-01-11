wechselnd bewölkt
Schweizer Autor und Publizist Erich von Däniken gestorben

Erich von Däniken ist im Alter von 90 Jahren gestorben (Archivbild).bild: IMAGO / Christian Schroedter

11.01.2026, 12:46

Der Schweizer Autor und Publizist Erich von Däniken ist am Samstag im Alter von 90 Jahren verstorben. Das teilte ein Vertreter mit und wurde der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag von Erich von Dänikens Tochter bestätigt.

Cornelia von Däniken sagte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, ihr Vater sei altersbedingt im Spital von Interlaken gestorben. Die Nachricht vom Tod des weltbekannten Schweizer Autors und Publizisten findet sich auch auf Webseiten, welche Erich von Däniken gewidmet sind.

Als umstrittener Götterforscher machte sich Erich von Däniken weltweit einen Namen. Seine Bücher verkauften sich millionenfach. Von Däniken wurde am 14. April 1935 im aargauischen Zofingen geboren. Mit «Erinnerungen an die Zukunft» im Jahr 1968 löste von Däniken einen Science-Fiction-Boom aus und eroberte die Bestsellerlisten.

Dem Erstling folgten zahlreiche weitere Bücher, Dokumentarfilme und Fernsehserien. Aus dem Hobbyforscher von Däniken wurde ein Unternehmer, später gründete er eine Stiftung. (sda)

avatar
Der Nette ganz arg
11.01.2026 12:56registriert August 2024
Er war eine spannende Persönlichkeit. Ich wünsche ihm eine gute Reise ✨
avatar
arbi
11.01.2026 13:12registriert August 2020
Ich war mal an einem Vortrag von EVD. Es war faszinierend, ihm zuzuhören, allein schon weil er ein grossartiger Redner war. Seine Theorien und Ansichten mögen kontrovers gewesen sein, aber faszinierend waren sie alleweil. Ja, er hat viel Geld damit verdient, aber mir war immer sympathisch, dass er seine Ideen zwar präsentiert und vermarktet, aber nie damit missioniert hat im Sinne von "meine Ansichten sind die einzig richtigen". Er hat Denkansätze präsentiert, und das auf eine sehr unterhaltsame Weise. Sein Fazit war immer "so könnte es gewesen sein", nie "so war es". Ruhe in Frieden, Erich.
avatar
stronghelga
11.01.2026 13:10registriert März 2021
Wenn irgendwo ein UFO mit leicht überladenem Bücherregal durchs All zieht, dann wissen wir jetzt zumindest, wer darin sitzt.
