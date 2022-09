Von Wladimir dem Grossen zu Putin dem Lächerlichen

«Putin will eine Welt, in der Russland einer slawischen Union vorsteht, die sich zusammensetzt aus Belarus, Russland, der Ukraine und Teile von Kasachstan – und in der alle anderen ehemaligen Teilstaaten der Sowjetunion die russische Vorherrschaft akzeptieren. Auch der Westen und der Süden sollen Russlands dominante Rolle in Eurasien anerkennen.»