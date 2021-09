Im Bataclan-Prozess wird alles ungewöhnlich sein – sogar der Gerichtssaal

130 Todesopfer, 413 Verletzte

Am 13. November 2015 war Paris das Ziel mehrerer Anschläge, zu denen sich die Terrororganisation «Islamischer Staat» bekannte. Am frühen Abend versuchten drei Personen, in das «Stade de France» einzudringen, wo das Fussballspiel Frankreich–Deutschland stattfand. Die Attentäter wurden von Sicherheitskräften abgewiesen, worauf sie sich selbst in die Luft sprengten.



Andernorts in Paris eröffneten Terroristen in der Nähe von Cafés und Restaurants das Feuer. Eine weitere Gruppe betrat zur gleichen Zeit das «Bataclan» und schoss auf die Gäste. An diesem Abend starben 130 Menschen, 413 wurden verletzt.