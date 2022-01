Krawalle nach tödlichem Angriff auf Disco-Besucher in Argentinien

Nach einem tödlichen Angriff auf einen Disco-Besucher in Argentinien haben sich Angehörige und Freunde des Opfers gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert.

Die aufgebrachte Menge schleuderte am Montag vor dem Tatort Steine auf die Polizisten, wie im Fernsehen zu sehen war. Die Beamten feuerten Gummigeschosse und Tränengas in Richtung der Menschen.

In der Nacht zuvor war ein 22-Jähriger nach einem Disco-Besuch in Pilar nördlich von Buenos Aires von einer Gruppe von Männern und Frauen angegriffen und totgeschlagen worden. «Sie haben ihn getötet wie einen Hund», sagte eine Schwester des Opfers. Der junge Mann war Vater eines zehn Monate alten Babys. Nach der Tat nahm die Polizei einen Mann und drei Frauen als Tatverdächtige fest.

In den vergangenen Jahren sorgten in Argentinien mehrere Fälle von extremer Gewalt im Nachtleben für Aufsehen. Vor allem in den Sommermonaten kam es vor Diskotheken mehrfach zu tödlichen Angriffen von jungen Leuten auf andere Partygänger. (saw/sda/dpa)