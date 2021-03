Wieder Tote in Myanmar – neue Vorwürfe gegen Aung San Suu Kyi

Hunderte Demonstrierende in Myanmars grösster Stadt eingekesselt

Ein Grossaufgebot von Sicherheitskräften hat am Montag in Myanmars grösster Stadt Yangon (früher: Rangun) Hunderte Demonstrierende eingekesselt. Im Viertel Sanchaung drohte die Lage zu eskalieren.

Trotz nächtlicher Ausgangssperre gingen am Abend Tausende Menschen in zahlreichen Stadtteilen auf die Strasse, um einen Rückzug von Polizei und Militär zu fordern. In dem südostasiatischen Land hatte die Armee Anfang Februar die gewählte Regierungschefin Aung San Suu Kyi aus dem Amt geputscht.

«Wir …