Nebel
DE | FR
burger
International
Asien

Zahl der Toten nach Taifun auf den Philippinen steigt auf 114

Residents return to what remains of their homes after Typhoon Kalmaegi caused devastation in communities along the Mananga River in Talisay City, Cebu province, central Philippines, Wednesday, Nov. 5, ...
Ganze Dörfer wurden von dem Sturm weggefegt.Bild: keystone

Zahl der Toten nach Taifun auf den Philippinen steigt auf 114

Auf den Philippinen ist die Zahl der Toten durch den verheerenden Taifun «Kalmaegi» weiter gestiegen.
06.11.2025, 05:5606.11.2025, 05:56

Mindestens 114 Menschen kamen ums Leben, 127 werden noch vermisst, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Mehr als eine halbe Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zu Wochenbeginn war teilweise in einer Nacht so viel Regen gefallen, wie sonst in einem Monat.

Viele Dörfer sind völlig zerstört – es handelt sich um eine der schlimmsten Flutkatastrophen der vergangenen Jahre. Betroffen sind vor allem die Provinzen Cebu, Negros Occidental und Negros Oriental im Zentrum des südostasiatischen Inselstaats. Präsident Ferdinand Marcos Jr. liess den nationalen Katastrophenzustand ausrufen.

Teams arbeiten rund um die Uhr

Rettungsteams kämpfen sich durch Schlamm und Trümmer, um Verschüttete zu finden und Strassen wieder passierbar zu machen. «Die grösste Herausforderung ist derzeit das Räumen der Trümmer. Wir arbeiten rund um die Uhr», sagte der Vize-Chef des Zivilschutzes, Bernardo Rafaelito Alejandro. In einigen Teilen von Cebu hätten die reissenden Fluten Autos aufeinander oder auf Hausdächer geschleudert.

«Kalmaegi», der auf den Philippinen «Tino» genannt wird, zog derweil am Morgen von den Philippinen ab und bewegte sich in Richtung Vietnam. Der Wirbelsturm erreichte nach Angaben der Wetterbehörde noch immer Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 190 km/h.

Sturm «Fung-Wong» nähert sich

Doch die nächste Bedrohung zeichnet sich bereits ab: Ein neuer Tropensturm mit dem Namen «Fung-Wong» nähert sich den östlichen und nördlichen Regionen des Inselstaats. Laut Meteorologen dürfte er sich rasch verstärken und schon am Freitag Taifunstärke und am Samstag sogar die Kategorie eines Supertaifuns erreichen. Dabei handelt es sich um einen besonders schweren Tropensturm, dessen Mittelwind mindestens 240 Kilometer pro Stunde erreicht.

Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich etwa 20 Taifunen heimgesucht. Der besonders schlimme Sturm «Haiyan» hatte im November 2013 mehr als 6'300 Menschen das Leben gekostet. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
3
Norwegen testet chinesischen Autobus – und erlebt sein ferngesteuertes Wunder
4
Die Demokraten räumen ab – für Trump ist klar, weshalb er verloren hat
5
Im November kommt der grösste Supermond des Jahres
Meistkommentiert
1
Das Weisse Haus veröffentlicht Schmäh-Seite gegen die Demokraten
2
Dem «Schweizer Tesla» droht das Aus – oder die Abwanderung nach China
3
«Ist es peinlich, einen Freund zu haben?» – Vogue-Beitrag sorgt für heftige Diskussionen
4
Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
5
Ab 2029 erhalten alle ein elektronisches Patientendossier – das Wichtigste in 5 Punkten
Meistgeteilt
1
Mindestens elf Tote bei Brand in Seniorenheim in Bosnien
2
Wawrinka verliert kanpp gegen Musetti +++ 45-jährige Venus Williams möchte weitermachen
3
Mariah Carey ist wieder aufgetaut – und bricht alle Rekorde
4
Mann fährt in Frankreich mehrfach Passanten an – 10 Verletzte
5
Vizepräsident unter George W. Bush: Dick Cheney ist tot
Ferien in China: Touristen dürfen länger ohne Visum im Land bleiben
China öffnet seine Türen in Richtung Ausland ein Stück weiter: Neue Einreisebestimmungen sollen Touristen den Zugang erleichtern – und machen das Reich der Mitte so attraktiv wie lange nicht mehr. Was sich konkret ändert.
In China ist ein Sack Reis umgefallen – und diesmal lohnt es sich, hinzuschauen. Denn mit neuen Einreisebestimmungen bewegt sich im Reich der Mitte tatsächlich etwas vorwärts, das vor allem Touristen aus Europa freuen dürfte.
Zur Story