Bergung der Goldsucher aus Höhle in Laos soll bald beginnen

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Nach der Entdeckung von fünf eingeschlossenen Goldsuchern in einer überfluteten Höhle in Laos arbeiten Rettungsteams fieberhaft daran, die Männer aus dem Berg zu holen und zwei weitere Vermisste zu finden. Wie die laotische Rettungsorganisation Rescue Volunteer for People mitteilte, wurden die in der Höhle angetroffenen Männer inzwischen mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt. Die Bergung könnte noch im Laufe des Tages beginnen.

Fünf Goldsucher wurden in der Höhle lebend entdeckt. Bild: keystone

Die fünf Goldsucher waren am Dienstag nach mehr als einer Woche lebend in der Höhle entdeckt worden. Nach Angaben der Einsatzkräfte sind sie erschöpft und hungrig, ihr Zustand ist aber stabil. Die Retter pumpten weiter Wasser ab, um den Weg nach draussen passierbar zu machen. Auch werde geprüft, ob erneut Wasser eindringen könnte, hiess es.

Gleichzeitig berichteten örtliche Medien am Morgen (Ortszeit), die beiden anderen Männer seien mittlerweile ebenfalls lebend gefunden worden. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Schwierige Bergung

Die Bergung könnte sich als extrem schwierig erweisen, schrieb der finnische Höhlentaucher Mikko Paasi in sozialen Netzwerken. Der Experte hatte bereits 2018 die dramatische Rettungsaktion für ein eingeschlossenes Jugend-Fussballteam in der Tham-Luang-Höhle in Thailand unterstützt und ist auch dieses Mal in vorderster Front dabei. Auf einem von ihm geposteten Video ist zu sehen, wie er sich in Laos durch extrem enge Höhlengänge mit braunem Wasser kämpft – und schliesslich die fünf Eingeschlossenen findet.

Die Männer sind seit dem 19. Mai in der Höhle im Bezirk Longchaeng in der nördlichen Provinz Xaisomboun. Insgesamt zehn Dorfbewohner hatten dort nach Gold gesucht, als heftige Regenfälle die Höhle plötzlich fluteten und ein Erdrutsch den Ausgang blockierte. Drei von ihnen konnten sich retten und Alarm schlagen. Sieben sitzen seither fest. Lange war offen, ob sie überhaupt noch leben.

Medienberichten zufolge sollen die Männer ausreichend Vorräte mit sich geführt haben, um mehrere Tage in der Höhle überleben zu können. Auf Videos, die Retter in der Höhle filmten, schienen mindestens zwei von ihnen funktionierende Stirnlampen zu tragen.

Ärzteteams stehen bereit

Die Retter konnten sich in den vergangenen Tagen oft nur kriechend in extrem engen Gängen vorarbeiten und mussten durch schmale Unterwasserpassagen tauchen. Wie die Goldsucher genau aus der Höhle gebracht werden sollen, wurde zunächst nicht bekannt.

Der laotischen Rettungsorganisation zufolge stehen Ärzteteams bereit, um die Männer unmittelbar nach ihrer Bergung zu versorgen. Für den Transport aus dem schwer zugänglichen Gebiet, das von Bergen und Dschungeln durchzogen ist, sollen weitere Helfer organisiert werden.

Internationale Spezialisten unterstützen die Mission

Die Rettungsmission erinnert viele an das weltbekannte Höhlendrama von Tham Luang in Nordthailand im Jahr 2018. Damals waren zwölf junge Fussballer und ihr Trainer nach Starkregen mehr als zwei Wochen lang in einer überfluteten Höhle eingeschlossen. Erst eine internationale Rettungsaktion mit Spezialtauchern konnte sie befreien. Auch diesmal unterstützen erfahrene Höhlentaucher die Mission. Die Behörden in Laos hatten Thailand wegen dessen Erfahrung mit komplexen Höhlenrettungen um Hilfe gebeten. (dab/sda/dpa)