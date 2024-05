Südkoreas Militär: Nordkorea feuert mehrere Raketen ab

Kim Yo Jong, die in Nordkorea einen hochrangigen Parteiposten hat, bezeichnete den Vorwurf des illegalen Waffenhandels als absurdes Gerücht. «Wir haben nicht vor, unsere militärischen, technischen Fähigkeiten in irgendein Land zu exportieren oder diese freizugeben», wurde sie von Staatsmedien zitiert.

Die mutmasslichen nordkoreanischen Kurzstreckenraketen seien nach dem Start am Nachmittag (Ortszeit) an der Ostküste etwa 300 Kilometer weit geflogen, hiess es. Sie seien im Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan niedergegangen. Südkoreas oberste Kommandostelle in Seoul warf Nordkorea eine Provokation vor. Ballistische Raketen können - je nach Bauart - mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden.

Arabische Liga fordert UN-Friedensmission für Gaza und Westjordanland

Die Mitgliedstaaten der Arabischen Liga fordern den Einsatz einer UN-Friedensmission im Gazastreifen und im Westjordanland. Es müsse «internationale Schutz- und Peacekeeping-Truppen» der Vereinten Nationen in den Palästinensergebieten geben bis zur Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung, heisst es in der Abschlusserklärung des Gipfeltreffens der Liga in Bahrain am Donnerstag. Der UN-Sicherheitsrat, der Mandate für Friedensmissionen erteilen kann, müsse «Verantwortung übernehmen».