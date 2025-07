Huthi-Rebellen greifen Frachtschiff an – Tote und Verletzte

Grossbritannien gedenkt der Opfer der tödlichen Terroranschläge vom 7. Juli 2005

Vier islamistische Attentäter rissen vor 20 Jahren 52 Menschen mit sich in den Tod, als sie Bomben in Londoner U-Bahn-Zügen und einem Bus zündeten. In London wird an die Opfer erinnert.

Bei den Bombenexplosionen am 7. Juli 2005 in den Londoner U-Bahnen und einem Bus hatten vier islamistische Attentäter 52 Menschen mit sich in den Tod gerissen. Mehr als 770 Menschen wurden verletzt.