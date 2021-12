Kontroverse um Strand nur für Frauen und Kinder in Bangladesch

Ein mit rosa Flaggen markierter Strandabschnitt nur für Frauen und Kinder hat in Bangladesch eine Kontroverse ausgelöst. So schlossen ihn Behörden nur wenige Stunden nach seiner Eröffnung. Man habe der Meinung der Menschen Rechnung getragen, erklärte der örtliche Behördenchef Reportern in dem überwiegend muslimischen und konservativen Land in Südasien.

Die Behörden hatten den knapp 150 Meter langen Abschnitt des beliebten Strandes im südlichen Cox's Bazar für Frauen und Kinder reserviert, nachdem es Berichte gegeben hatte, dass vor zwei Wochen in einem Hotel in der Nähe eine Frau vergewaltigt worden sei. Dann aber habe es in Sozialen Medien viel Kritik gegeben und den Behörden sei unter anderem vorgeworfen, dass sie damit nicht genug täten, um die Sicherheit von Frauen zu verbessern, hiess es. (aeg/sda/dpa)