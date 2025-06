«Sie haben keine Ahnung» – Trump schimpft über Israel

Dieser stimmte sowohl der Iran wie später auch Israel zu. Danach wurde aber mindestens eine Rakete auf Israel gefeuert, welche jedoch nicht einschlug. Als Reaktion kündete Israel sofort massive Gegenschläge an, was Präsident Trump schon vor einigen Stunden auf seiner Plattform Truth Social kritisierte.

Auf dem Weg zum NATO-Gipfel in Den Haag wird Präsident Trump von Journalisten zum drohenden Zerfall der Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran befragt.

Die USA haben im Auftrag ihres Präsidenten Donald Trump in der Nacht auf Sonntag den Iran angegriffen und drei Atomanlagen bombardiert. Dies birgt auch innenpolitisch Zündstoff. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner waren dagegen, dass sich die USA in den Krieg zwischen Israel und dem Iran einmischen – selbst in Trumps eigenem Lager.