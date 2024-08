Lam zum Vorsitzenden der Kommunistischen Partei in Vietnam ernannt

Die Kommunistische Partei in Vietnam hat Präsident To Lam zu ihrem neuen Vorsitzenden ernannt. Lams Vorgänger Nguyen Phu Trong war vor zwei Wochen gestorben.

Weitere schwere Randale nach Bluttat in England

Bei neuen Protesten wegen der Bluttat von Southport sind in Grossbritannien erneut Polizisten massiv angegriffen worden. In der nordostenglischen Stadt Sunderland setzte ein Mob ein Gebäude neben einer Polizeistation in Brand, wie die BBC berichtete. In anderen Berichten hiess es, die Wache selbst sei angezündet worden. Beamte wurden nahe einer Moschee mit Feuerlöschern, Steinen und Bierflaschen beworfen. Innenministerin Yvette Cooper kündigte an, kriminelle Angreifer würden einen Preis für die Gewalt zahlen.