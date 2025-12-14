Hochnebel
DE | FR
burger
International
Australien

Schüsse in Sydney fordern zehn Tote und elf Verletzte

epa12207407 Large swells are seen at Bondi Beach in Sydney, Australia, 01 July 2025. Residents across an 800-kilometer stretch of coastline are bracing for severe weather that&#039;s due to dump up to ...
Bondi Beach ist Sydneys bekanntester Strand.Bild: keystone

Schüsse in Sydney fordern zehn Tote und elf Verletzte

In der australischen Millionenmetropole Sydney läuft ein Polizeieinsatz am beliebten Strand Bondi Beach.
14.12.2025, 10:0614.12.2025, 11:17

Nach Schüssen in der australischen Metropole Sydney sind offiziellen Angaben zufolge zehn Menschen getötet worden – einer von ihnen ein mutmasslicher Angreifer. Elf Menschen seien nach jetzigem Stand verletzt, teilte die Polizei von New South Wales auf X mit.

Zwei Personen sind nach Angaben der Polizei ausserdem in Polizeigewahrsam. Der Einsatz am beliebten Strand Bondi Beach dauere an, teilte die Polizei auf X mit.

Sie warnt die Bevölkerung dringend davor, sich in der Nähe aufzuhalten und sprach von einem «sich entwickelnden Vorfall am Bondi Beach».

Nach ersten Erkenntnissen war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs, wie australische Medien berichteten. An diesem Sonntag beginnt das achttägige Lichterfest. «Schüsse bei einer Chanukka-Veranstaltung», schrieb die jüdische Organisation Australian Jewish Association auf X. «Wir haben so oft davor gewarnt, dass es so kommen würde.»

Ersten Berichten örtlicher Medien zufolge gab es mehrere Verletzte und auch Tote. Demnach wurde ein Schütze erschossen. Die Polizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht.

Australische Medien berichteten von einem Video, das am Sonntag am auch bei Touristen beliebten Bondi Beach aufgenommen worden sein soll. Es sollen Schüsse gefallen sein und Menschen zu sehen sein, die vom Strand fliehen. Eine Bestätigung über die Echtheit des Videos lag zunächst nicht vor.

+++ Update folgt +++

(sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Schüsse in Sydney fordern zehn Tote und elf Verletzte
In der australischen Millionenmetropole Sydney läuft ein Polizeieinsatz am beliebten Strand Bondi Beach.
Nach Schüssen in der australischen Metropole Sydney sind offiziellen Angaben zufolge zehn Menschen getötet worden – einer von ihnen ein mutmasslicher Angreifer. Elf Menschen seien nach jetzigem Stand verletzt, teilte die Polizei von New South Wales auf X mit.
Zur Story