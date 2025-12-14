Bondi Beach ist Sydneys bekanntester Strand. Bild: keystone

Schüsse in Sydney fordern zehn Tote und elf Verletzte

In der australischen Millionenmetropole Sydney läuft ein Polizeieinsatz am beliebten Strand Bondi Beach.

Nach Schüssen in der australischen Metropole Sydney sind offiziellen Angaben zufolge zehn Menschen getötet worden – einer von ihnen ein mutmasslicher Angreifer. Elf Menschen seien nach jetzigem Stand verletzt, teilte die Polizei von New South Wales auf X mit.

Zwei Personen sind nach Angaben der Polizei ausserdem in Polizeigewahrsam. Der Einsatz am beliebten Strand Bondi Beach dauere an, teilte die Polizei auf X mit.

Sie warnt die Bevölkerung dringend davor, sich in der Nähe aufzuhalten und sprach von einem «sich entwickelnden Vorfall am Bondi Beach».

Nach ersten Erkenntnissen war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs, wie australische Medien berichteten. An diesem Sonntag beginnt das achttägige Lichterfest. «Schüsse bei einer Chanukka-Veranstaltung», schrieb die jüdische Organisation Australian Jewish Association auf X. «Wir haben so oft davor gewarnt, dass es so kommen würde.»

Ersten Berichten örtlicher Medien zufolge gab es mehrere Verletzte und auch Tote. Demnach wurde ein Schütze erschossen. Die Polizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht.

Australische Medien berichteten von einem Video, das am Sonntag am auch bei Touristen beliebten Bondi Beach aufgenommen worden sein soll. Es sollen Schüsse gefallen sein und Menschen zu sehen sein, die vom Strand fliehen. Eine Bestätigung über die Echtheit des Videos lag zunächst nicht vor.

