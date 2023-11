Auto rast in Biergarten – mindestens drei Tote in Australien

In einem Kurort im Süden Australiens sind am Sonntag mindestens drei Menschen getötet worden, als ein Auto in einen Biergarten raste. Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei des Bundesstaates Victoria mitteilte. Zunächst war noch nicht klar, ob es sich um eine vorsätzliche Tat handelte. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, den Unfallort zu meiden und eventuell vorhandenes Videomaterial zur Verfügung zu stellen.

Schauplatz war die Kleinstadt Daylesford rund 110 Kilometer nordwestlich von Melbourne. Laut dem öffentlich-rechtlichen Sender ABC ist der pittoreske Ort ein beliebtes Ausflugsziel. Ein Augenzeuge sagte dem Sender, das Auto sei anscheinend über eine Rasenfläche vor dem Pub eines Hotels gerast, wo eine grosse Zahl von Menschen essend und trinkend in der Sonne sass. Das Hotel liegt an der Kreuzung zweier Durchgangsstrassen in der Ortsmitte.

Der Crash ereignete sich laut ABC am frühen Sonntagabend um 18.05 Uhr Ortszeit (8.05 Uhr MEZ). In Australien ist jetzt Frühling, der Sonnenstand im November auf der Südhalbkugel entspricht dem im Mai auf der Nordhalbkugel der Erde. (sda/dpa)