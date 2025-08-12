sonnig24°
Patrouille Suisse trainiert am Montag über Bleienbach

epa10925873 A F-5E Tiger II airplane from the Patrouille Suisse performs during the annual airshow of the Swiss Army in the Axalp area near Meiringen, Canton of Berne, Switzerland, 18 October 2023. EP ...
Die Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach im Oberaargau.Bild: keystone

Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach

12.08.2025, 10:2312.08.2025, 10:55
Mehr «Schweiz»

Die Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach im Oberaargau. Wie die Luftwaffe mitteilte, ist am 18. August über dem Gebiet mit erhöhtem Flugbetrieb zu rechnen.

Das Training dauert voraussichtlich von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Die Zeiten können sich leicht verschieben, wie der Mitteilung vom Dienstag weiter zu entnehmen ist.

Die Vorführteams der Schweizer Luftwaffe präsentieren der Bevölkerung die Leistungsfähigkeit von Besatzung und Flugzeugen. Sie gelten als eine Visitenkarte der Schweiz, der Armee und der Luftwaffe.

Für die Vorführungen braucht es Trainingseinheiten. Sie finden über das ganze Jahr verteilt über verschiedenen Militärflugplätzen sowie diversen zivilen Flugplätzen und weiteren Trainingsgebieten statt. (sda)

Mehr zur Patrouille Suisse:
