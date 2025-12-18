Nebel
DE | FR
burger
International
Australien

IS feiert Anschlag in Australien als «Stolz von Sydney»

epa12599991 A bullet hole is seen on a car as Archer Park and the footbridge reopen to the public at Bondi Beach in Sydney, Australia, 18 December 2025. Australia is in mourning following an attack on ...
Australien trauert nach einem Anschlag auf die Chanukka-Feierlichkeiten der jüdischen Gemeinde.Bild: keystone

IS feiert Anschlag in Australien als «Stolz von Sydney»

18.12.2025, 18:4218.12.2025, 18:42

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den antisemitischen Anschlag in Sydney gefeiert, sich dabei aber nicht direkt zu der Attacke bekannt. In einer im Internet verbreiteten Propaganda-Schrift bezeichnete der IS den Angriff am Bondi Beach der australischen Metropole als «Stolz von Sydney». Kämpfer und Anhänger des IS würden weiter versuchen, «Juden überall» anzugreifen, kündigte die Terrororganisation an.

Bei dem Anschlag am Sonntag hatten zwei Attentäter während des jüdischen Lichterfests Chanukka das Feuer auf die Menschenmenge am Strand eröffnet. Sie töteten 15 Menschen, Dutzende wurden verletzt.

Der IS bekannte sich bisher nicht zu dem Anschlag. In der Rundschrift war auch keine Rede davon, ob die beiden Attentäter dem IS die Treue geschworen haben. Die australischen Behörden gehen aber davon aus, dass die beiden vom IS beeinflusst und motiviert waren. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Leiche in der Seine gefunden
In Paris ist eine Leiche in der Seine entdeckt worden. Ermittlungen zur Todesursache liefen, hiess es von der Pariser Staatsanwaltschaft. Der Tote wurde nach französischen Medienberichten am Mittwoch in der Nähe der berühmten Pont Neuf im Stadtzentrum gefunden.
Zur Story