Australien trauert nach einem Anschlag auf die Chanukka-Feierlichkeiten der jüdischen Gemeinde. Bild: keystone

IS feiert Anschlag in Australien als «Stolz von Sydney»

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den antisemitischen Anschlag in Sydney gefeiert, sich dabei aber nicht direkt zu der Attacke bekannt. In einer im Internet verbreiteten Propaganda-Schrift bezeichnete der IS den Angriff am Bondi Beach der australischen Metropole als «Stolz von Sydney». Kämpfer und Anhänger des IS würden weiter versuchen, «Juden überall» anzugreifen, kündigte die Terrororganisation an.

Bei dem Anschlag am Sonntag hatten zwei Attentäter während des jüdischen Lichterfests Chanukka das Feuer auf die Menschenmenge am Strand eröffnet. Sie töteten 15 Menschen, Dutzende wurden verletzt.

Der IS bekannte sich bisher nicht zu dem Anschlag. In der Rundschrift war auch keine Rede davon, ob die beiden Attentäter dem IS die Treue geschworen haben. Die australischen Behörden gehen aber davon aus, dass die beiden vom IS beeinflusst und motiviert waren. (sda/dpa)