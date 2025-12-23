Julia Simic übernimmt den vakanten Posten der Co-Trainerin des Frauen-Nationalteams. Die Deutsche wird künftig Cheftrainer Rafel Navarro assistieren, wie der Schweizerische Fussballverband mitgeteilt hat.
Die 36-Jährige hatte selbst aktiv Fussball gespielt. Als Mittelfeldspielerin absolvierte sie zwei Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft. Nach dem Ende ihrer Spielerkarriere arbeitete sie als Trainerin und Medienexpertin: Zuletzt betreute sie die U20 von Eintracht Frankfurt und analysierte Spiele als TV-Expertin für Sky und DAZN.
Im Schweizer Staff trifft Julia Simic auf Landsfrau Nadine Angerer. Die 47-Jährige, die seit März 2024 als Goalie-Trainerin wirkt, hat ihren per Ende 2025 auslaufenden Vertrag verlängert. (nih/sda)
