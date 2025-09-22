bedeckt, wenig Regen14°
DE | FR
burger
International
Brasilien

Proteste in Brasilien gegen Amnestie-Pläne für Bolsonaro

Proteste in Brasilien gegen Amnestie-Pläne für Bolsonaro

Zehntausende haben in mehreren brasilianischen Städten gegen ein geplantes Amnestiegesetz protestiert, von dem der frühere Präsident Jair Bolsonaro profitieren könnte.
22.09.2025, 05:2522.09.2025, 05:25

Der 70-Jährige wurde vor wenigen Tagen wegen eines Putschversuches nach seiner Wahlniederlage 2022 zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt.

epa12396938 People participate in a demonstration in front of the S
In Brasilien wird derzeit sowohl gegen als auch für Jair Bolsonaro protestiert.Bild: keystone

In Grossstädten wie São Paulo und Rio de Janeiro gingen bei den Protesten Schätzungen zufolge jeweils mehr als 40'000 Menschen auf die Strasse, wie brasilianische Medien berichteten. An der Demonstration am Strand von Copacabana in Rio nahmen auch die populären brasilianischen Sänger Caetano Veloso, Gilberto Gil und Chico Buarque teil.

Bolsonaros Verbündete wollen Amnestie erreichen

Der rechtsgerichtete Ex-Präsident Bolsonaro steht derzeit unter Hausarrest. Seine Verteidigung will gegen die Verurteilung Berufung einlegen. Gleichzeitig versuchen Bolsonaros Unterstützer im Parlament, eine Amnestie per Schnellverfahren durchzusetzen, die Bolsonaro und seinen Verbündeten zugutekommen könnte.

Die Vorschläge reichen von einer Amnestie für Teilnehmer an politischen Demonstrationen nach den Wahlen bis hin zu Strafmilderungen für Verurteilte. Ob die Pläne erfolgreich sind, ist eher fraglich. Einen endgültigen Entwurf gibt es noch nicht. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hatte bereits angekündigt, gegebenenfalls ein Veto einlegen zu wollen.

Demonstriert wurde auch gegen umstrittene Pläne zu einem im Volksmund genannten «Gesetz der Banditen», das Abgeordnete und Senatoren vor Strafverfolgung schützen soll. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
2
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
3
Russischer Aufklärer löst Alarmstart der Nato aus +++ Selenskyj will Trump treffen
4
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
5
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
Meistkommentiert
1
«Das Haus ist am Brennen, doch Albert Rösti löscht es nicht»
2
Charlie Kirk wird mit einer Gedenkfeier geehrt, wie es sie wohl noch nie gab
3
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
4
Auch Portugal erkennt Palästina als Staat an
5
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
Meistgeteilt
1
5 Tote bei Angriff im Libanon+++ Netanjahu droht mit «Antwort» auf Palästina-Anerkennung
2
FBI-Chef Patel: Viele Theorien zu Kirk-Tod +++ Trump droht den Taliban
3
History Porn Teil CIX: Geschichte in 34 Wahnsinns-Bildern
4
Ich war zum ersten Mal im Spital: Tausend Dank an alle, die mich geflickt haben!
5
Die Zeugen Jehovas glauben, dass Jesus seine Gegner vernichtet. Sind sie arm im Geist?
Kim Jong-un ist bereit, mit USA zu sprechen – unter einer Bedingung
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine prinzipielle Gesprächsbereit gegenüber der US-Regierung signalisiert, sollte diese von ihrem Ziel einer nuklearen Abrüstung seines Landes absehen.
«Wenn die USA ihre unrealistischen Vorstellungen von einer vollständigen Denuklearisierung aufgeben und (...) eine echte friedliche Koexistenz mit uns anstreben, gibt es für uns keinen Grund, uns den USA zu widersetzen», sagte Kim während einer Parlamentsrede am Sonntag. Darin sprach er auch davon, «noch gute Erinnerungen an den derzeitigen US-Präsidenten Trump» zu haben.
Zur Story