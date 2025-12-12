Nebel
Brasilien

USA heben Sanktionen gegen brasilianischen Bundesrichter auf

Trump-Regierung hebt Sanktionen gegen brasilianischen Richter auf

12.12.2025, 21:5512.12.2025, 21:56

Die US-Regierung hat ihre Sanktionen gegen den brasilianischen Bundesrichter Alexandre de Moraes und dessen Ehefrau Viviane Barci de Moraes aufgehoben. Auch ihre Anwaltskanzlei, in der die Immobilien der Familie verwaltet werden, sei von der Sanktionsliste genommen worden, hiess es in einer Mitteilung.

Warum die Massnahmen gestrichen wurden, war zunächst unklar. Bislang waren Vermögenswerte der Personen in den Vereinigten Staaten wegen der Sanktionen eingefroren.

New Vice President of the Supreme Court, Judge Alexandre de Moraes, attends during his swearing-in ceremony, in Brasilia, Brazil, Monday, Sept. 29, 2025. (AP Photo/Eraldo Peres) Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes, Vizepräsident des obersten brasilianischen Gerichtshofes.Bild: keystone

De Moraes hatte ein Strafverfahren gegen den früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro geleitet. Bolsonaro war daraufhin zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden.

Trump half Bolsonaro

US-Präsident Donald Trump – einem wichtigen Verbündeten Bolsonaros – war das sauer aufgestossen: In den vergangenen Monaten verhängte er als Reaktion darauf Zölle von 50 Prozent auf zahlreiche Produkte aus dem südamerikanischem Land und belegte de Moraes und Menschen in dessen Umfeld mit Sanktionen.

«Alexandre de Moraes ist verantwortlich für eine repressive Kampagne der Zensur, willkürlicher Verhaftungen und politisierter Strafverfolgungen – unter anderem gegen den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro», sagte US-Finanzminister Scott Bessent damals.

Bolsonaros Sohn, der Abgeordnete Eduardo Bolsonaro, bedauerte die Entscheidung, die Sanktionen nun wieder aufzuheben, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete.

(sda/dpa)

Sohn von inhaftiertem Bolsonaro will Präsident werden
