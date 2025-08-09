Bei dem Unfall kamen elf Menschen ums Leben. bild: x

Elf Tote bei Zusammenstoss von Bus und Lastwagen in Brasilien

Beim Zusammenstoss eines Busses und eines Lastwagens im Westen Brasiliens sind elf Menschen ums Leben gekommen. 45 weitere Menschen wurden bei dem Unfall im Bundesstaat Mato Grosso verletzt, wie die Autobahnpolizei am Samstag mitteilte.

Der Bus und der Laster seien frontal zusammengestossen. Laut Autobahnpolizei ereignete sich der Unfall in der Nähe der Stadt Lucas do Rio Verde. Der Bus sei auf dem Weg von der Regionalhauptstadt Cuiabá in die etwa 500 Kilometer entfernte Stadt Sinop gewesen.

In Brasilien gibt es häufig tödliche Verkehrsunfälle. Am vergangenen Sonntag starben acht Menschen beim Zusammenstoss von zwei Autos und einem Motorrad im Bundesstaat Minas Gerais. Im Mai gab es beim frontalen Zusammenstoss von einem Minibus und einem Lkw im selben Bundesstaat neun Tote. Bei einem Busunglück im Dezember ebenfalls in Minas Gerais starben mehr als 40 Menschen. (sda/afp)