sonnig30°
DE | FR
burger
International
Brasilien

Elf Tote bei Zusammenstoss von Bus und Lastwagen in Brasilien

Bei dem Unfall kamen elf Menschen ums Leben.
Bei dem Unfall kamen elf Menschen ums Leben.bild: x

Elf Tote bei Zusammenstoss von Bus und Lastwagen in Brasilien

09.08.2025, 20:1809.08.2025, 20:18
Mehr «International»

Beim Zusammenstoss eines Busses und eines Lastwagens im Westen Brasiliens sind elf Menschen ums Leben gekommen. 45 weitere Menschen wurden bei dem Unfall im Bundesstaat Mato Grosso verletzt, wie die Autobahnpolizei am Samstag mitteilte.

Der Bus und der Laster seien frontal zusammengestossen. Laut Autobahnpolizei ereignete sich der Unfall in der Nähe der Stadt Lucas do Rio Verde. Der Bus sei auf dem Weg von der Regionalhauptstadt Cuiabá in die etwa 500 Kilometer entfernte Stadt Sinop gewesen.

In Brasilien gibt es häufig tödliche Verkehrsunfälle. Am vergangenen Sonntag starben acht Menschen beim Zusammenstoss von zwei Autos und einem Motorrad im Bundesstaat Minas Gerais. Im Mai gab es beim frontalen Zusammenstoss von einem Minibus und einem Lkw im selben Bundesstaat neun Tote. Bei einem Busunglück im Dezember ebenfalls in Minas Gerais starben mehr als 40 Menschen. (sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
US-Regierung will Verwirrung um Zölle auf Goldbarren beenden
3
34 krass sexistische Werbungen, die tatsächlich mal gedruckt wurden
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Meistkommentiert
1
Newcastle bezahlt 40 Millionen für Schär-Konkurrenten +++ Spielt Bayern-Star bald mit CR7?
2
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
3
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
4
Zum internationalen Tag der Katze gibt es ....🐈‍⬛
5
Diese zwei Gebiete soll die Ukraine abtreten – Selenskyj lehnt Vorschlag strikt ab
Meistgeteilt
1
Selenskyj erteilt Trumps Plänen eine Abfuhr ++ Gipfeltreffen am Freitag
2
Auch wegen F-35-Jets: Viola Amherd holte sich bei Anwälten für 2,5 Millionen Franken Hilfe
3
Klare Sicht in den Himmel: Die Perseiden erhellen den Nachthimmel
4
Demokraten in US-Bundesstaat Texas lassen Frist verstreichen
5
Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!
Seco wollte Lobbyfirma für Zollstreit mit Trump engagieren – und blitzte beim Bundesrat ab
Der Zollstreit mit Donald Trump bleibt das grosse Thema in der Schweizer Politik. Die 39-Prozent Zolltarife sorgen in Bundesbern für Kopfzerbrechen – denn ein guter Draht zum US-Präsidenten konnte bislang nicht gefunden werden. Dies, obwohl sich der Bundesrat lange optimistisch zeigte. So optimistisch, dass man einen Vorschlag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) ablehnte, Hilfe bei einer US-Lobbyfirma zu suchen, wie der «Sonntagsblick» berichtet.
Zur Story