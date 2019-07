International

Brasilien

Heftige Bandenkämpfe in brasilianischem Gefängnis – mindestens 57 Tote



Bild: EPA

Heftige Bandenkämpfe in brasilianischem Gefängnis – mindestens 57 Tote

Die Zahl der Toten bei Bandenkämpfen in einem Gefängnis im Norden Brasiliens ist auf mindestens 57 gestiegen. Zuvor war von 52 Toten die Rede gewesen.

16 der Häftlinge seien während der mehrstündigen Gewalt am Montag enthauptet worden, teilten die Gefängnisbehörden im Bundesstaat Para im Amazonas-Gebiet gleichentags mit. Demnach hatten im Gefängnis von Altamira Mitglieder eine Bande einen Trakt gestürmt und in Brand gesetzt, in dem Angehörige einer anderen Gang untergebracht waren.

52 detentos morreram em uma briga entre facções no presídio de Altamira, sudoeste do Pará. https://t.co/ubafbBsUSw #BandJornalismo pic.twitter.com/gl1KylD4jm — BandNews TV (@BandNews) July 29, 2019

Zwischenzeitlich wurden zwei Wärter als Geiseln genommen. Sie kamen aber rasch wieder frei. Ein im Internet kursierendes Video zeigt sechs abgetrennte Köpfe von Häftlingen, die an einer Gefängnismauer liegen. Ein Häftling beginnt dann, einen der Köpfe mit dem Fuss zu treten wie einen Fussball. Auf einem anderen Video waren verkohlte Leichen auf einem Gefängnisdach sowie mit Macheten bewaffnete Häftlinge zu sehen.

Brasilien hat mit mehr als 720'000 Häftlingen die drittgrösste Gefangenenpopulation der Welt. In den überbelegten Haftanstalten kommt es immer wieder zu tödlichen Auseinandersetzungen, Meutereien und Ausbruchsversuchen. Ende Mai waren in vier Gefängnissen binnen zwei Tagen mindestens 55 Häftlinge getötet worden. Oft werden Haftanstalten faktisch von Drogenbanden kontrolliert. (sda/afp)

Manaus – 56 Tote bei Gefängnisrevolte Häftlinge in Sao Paulo nehmen Wärter als Geiseln Das könnte dich auch interessieren: Wohin ist denn eigentlich die Hitzewelle verschwunden? Nun, die Antwort ist beunruhigend Link zum Artikel Gewalt und Krankheiten – die Bewohner der ersten Steinzeit-Stadt lebten gefährlich Link zum Artikel Ab heute lebt die Welt auf Ökopump – und diese Länder sind die grössten Umweltsünder Link zum Artikel ARD-Moderatorin lästert über «Fortnite»-Spieler und erntet Shitstorm – nun wehrt sie sich Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter