Mindestens 120 Tote nach Erdrutschen bei Rio – erneut Regen

Nach Erdrutschen und Überschwemmungen infolge heftigen Regens ist die Zahl der Toten in der Bergregion von Rio de Janeiro auf mindestens 120 gestiegen.

Dies berichtete das brasilianische Nachrichtenportal «G1» am Freitag unter Berufung auf die Feuerwehr. Unter den Toten waren demnach 20 Kinder.

«Wir glauben, dass sie hier verschüttet ist. Aber die Feuerwehrleute suchen nach einer Nadel im Heuhaufen.» Angehörige einer Vermissten

Der Papst drückte den Angehörigen sein Beileid und sein Mitgefühl aus. «Ich bitte Gott um die ewige Ruhe für die Verstorbenen und Trost, Genesung und christliche Hoffnung für die Betroffenen», hiess es in einem Telegramm, das Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin im Namen von Papst Franziskus an den Bischof von Petrópolis schickte.

Die Suchen nach Vermissten dauerte am Freitag noch an. Bild: keystone

Am frühen Freitagmorgen heulten in Petrópolis erneut die Sirenen, gegen Donnerstagabend hatte wieder heftiger Regen eingesetzt. Einige Bewohner weigerten sich dennoch, ihre Häuser zu verlassen. Die Rettungsteams setzten die Suche nach Vermissten wegen der Gefahr von Erdrutschen zu ihrer eigenen Sicherheit aus; nach Angaben der Polizei wurden noch 116 Personen vermisst.

Angehörige erzählten im Fernsehen von ihrer Verzweiflung. «Wir glauben, dass sie hier verschüttet ist», sagte etwa eine Joyce genannte Frau. «Aber die Feuerwehrleute suchen nach einer Nadel im Heuhaufen.»

24 Personen wurden bislang gerettet. Hunderte Einwohner wurden zu den mehr als 30 Auffangpunkten der Stadt – Kirchen und Schulen – gebracht. Auf Fotos war zu sehen, wie in Sicherheit gebrachte Menschen ein Essen bekamen.

«Die Feuerwehrleute glauben, dass sie immer noch Überlebende finden können», sagte der Sekretär für den Zivilschutz des Bundesstaates Rio de Janeiro, Leandro Monteiro. «Deshalb können wir den Boden nicht mit schwerem Gerät abtragen, wie die Leute wollen. Wir haben eine Technik für diese Art von Desaster.»

Dabei brauchen die Rettungskräfte zunächst Ruhe, weil sie die Namen der Vermissten rufen, Hunde nach ihnen suchen lassen und dann an einer Stelle graben.

Am Dienstag hatte es nach Angaben des Wettersenders Climatempo in sechs Stunden mehr geregnet, als für den ganzen Monat Februar erwartet worden war. «Es war der schlimmste Regen in Petrópolis seit 1932», sagte der Gouverneur von Rio, Cláudio Castro. Hänge rutschten ab, Autos und selbst Busse wurden von den Wassermassen mitgerissen, Strassen waren blockiert.

Die Szene, wie zwei Busse in den Fluten versanken und Passagiere sich zu retten versuchten, gehörte zu den schockierendsten Bildern der Tragödie von Petrópolis. (sda/dpa)