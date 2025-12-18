Nebel-1°
Lula verliert Geduld mit EU und droht mit Rückzug aus Mercosur-Abkommen

Brasiliens Präsident verliert die Geduld mit den EU-Staaten: Wenn das Mercosur-Abkommen jetzt nicht unterzeichnet wird, macht Brasilien keinen Deal mehr, warnt er.
18.12.2025, 03:0818.12.2025, 03:08

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva droht mit einem Rückzug seines Landes aus dem geplanten Mercosur-Abkommen mit der EU. Sollte das seit 1999 verhandelte Freihandelsabkommen nicht rechtzeitig vor der geplanten Unterzeichnung am Samstag von den EU-Ländern gebilligt werden, werde Brasilien es nicht mehr unterstützen, sagte der linke Staatschef der grössten Volkswirtschaft Lateinamerikas.

Brazil&#039;s President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during a press conference at the G20 leaders&#039; summit in Johannesburg, South Africa, Sunday, Nov. 23, 2025. (AP Photo/Misper Apawu) Luiz In ...
Lula verliert die Geduld mit der EU.Bild: keystone

«Ich habe sie bereits gewarnt: Wenn wir es jetzt nicht tun, wird Brasilien keinen Deal mehr machen, solange ich Präsident bin», sagte Lula, wie die Zeitung «Folha de São Paulo» berichtete. Brasilien habe 26 Jahre auf das Abkommen gewartet.

Das Abkommen soll den Handel zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay ankurbeln. Die französische Regierung hatte zuletzt jedoch abermals Nachbesserungen und eine Verschiebung gefordert. (dpa) (aargauerzeitung.ch)

