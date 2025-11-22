freundlich-1°
DE | FR
burger
International
Brasilien

Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro «präventiv» festgenommen

epa12377405 Brazilian former President Jair Bolsonaro leaves the DF Star Hospital in Brasilia, Brazil, 14 September 2025. Bolsonaro returned to house arrest at his residence in Brasilia hours after be ...
Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro (Archivbild).Bild: keystone

Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro «präventiv» festgenommen

22.11.2025, 12:4122.11.2025, 12:41

Brasiliens früherer Präsident Jair Bolsonaro ist mehreren Medienberichten zufolge «präventiv» festgenommen worden. Es handele sich nicht um die Vollstreckung der vom Obersten Bundesgericht verhängten Strafe wegen versuchten Staatsstreichs, sondern um eine Massnahme zur «Gewährleistung der öffentlichen Ordnung», berichtete unter anderem das Nachrichtenportal «G1». Es habe «erhöhte Fluchtgefahr» bestanden, da Bolsonaro gegen die Auflagen seiner elektronischen Fussfessel verstossen haben soll, zitierte «G1» den Bundesrichter Alexandre de Moraes.

Bolsonaro war im September wegen versuchten Staatsstreichs zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Beobachter waren davon ausgegangen, dass er in der kommenden Woche die Haft antreten könnte.

Hintergrund: Mahnwache und Sicherheitsbedenken

Erst am Freitag hatte Bolsonaros Sohn, Senator Flávio Bolsonaro, zu einer nächtlichen Mahnwache vor dem Haus seines Vaters aufgerufen. Die Bundespolizei stufte dem «G1»-Bericht zufolge den geplanten Aufzug von Anhängern Bolsonaros als Risiko sowohl für Teilnehmer als auch für Einsatzkräfte ein.

Bolsonaro wurde den Berichten zufolge gegen 6.00 Uhr (Ortszeit) in Brasília in Gewahrsam genommen und zur Bundespolizeidirektion gebracht, wo er in einem speziellen Raum für frühere Staats- und Amtsträger untergebracht wurde. Der Ex-Präsident stand bereits seit August wegen Verstössen gegen gerichtliche Auflagen unter Hausarrest.

Die Bundespolizei erklärte am Samstagmorgen, sie habe «einen Haftbefehl zur Untersuchungshaft in Übereinstimmung mit einer Entscheidung des Obersten Bundesgerichts vollstreckt», nannte den Ex-Präsidenten dabei jedoch nicht beim Namen.

Bolsonaros Verteidigung hatte am Freitag beantragt, die Strafe im Hausarrest vollziehen zu dürfen und dabei auf gesundheitliche Probleme des 70-Jährigen verwiesen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Touristen fallen auf KI-generierten Weihnachtsmarkt herein
Die Vorweihnachtszeit hat begonnen und vielerorts öffnen die Weihnachtsmärkte ihre Pforten. So auch in London, wo die Saison bereits Anfang November startete. Aktuell suchen Besucher dort jedoch vergeblich nach einem ganz bestimmten Markt – einen vor dem Buckingham Palace.
Zur Story