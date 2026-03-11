Belinda Bencic ist am WTA-1000-Turnier in Indian Wells in den Achtelfinals ausgeschieden. Die Ostschweizerin unterlag Jessica Pegula nach 1:48 Stunden 3:6, 6:7 (5:7).
Bencic (WTA 12) und die als Nummer 5 gesetzte Amerikanerin Pegula (WTA 5) duellierten sich auf Augenhöhe. Als Pegula bei 5:3 im zweiten Satz zum Sieg aufschlug, meldete sich Bencic mit drei gewonnenen Games in Folge und Nervenstärke bei den Big Points noch einmal zurück. Erst im Tiebreak machte Pegula ihren achten Sieg in Folge mit dem dritten Matchball perfekt. (nih/sda)
Bencic (WTA 12) und die als Nummer 5 gesetzte Amerikanerin Pegula (WTA 5) duellierten sich auf Augenhöhe. Als Pegula bei 5:3 im zweiten Satz zum Sieg aufschlug, meldete sich Bencic mit drei gewonnenen Games in Folge und Nervenstärke bei den Big Points noch einmal zurück. Erst im Tiebreak machte Pegula ihren achten Sieg in Folge mit dem dritten Matchball perfekt. (nih/sda)