Steven Tamburini, Sprecher von Agissons! Bild: keystone

Volksinitiative für kostenlosen ÖV lanciert – das willst du wissen

Die Bewegung Agissons! lanciert eine eidgenössische Volksinitiative für kostenlose öffentliche Verkehrsmittel in den Kantonen. Den Text zur Änderung der Verfassung hat sie bei der Bundeskanzlei eingereicht, die Unterschriftensammlung ist für Juni geplant.

Die Initiative mit dem Titel «Für einen kostenlosen, öffentlichen und hochwertigen Nahverkehr» umfasst drei Schwerpunkte: Mobilitätsgerechtigkeit, Investitionen in das Verkehrsnetz, Mechanismen für die Kostenfreiheit und Finanzierung des Systems, wie Steven Tamburini, Sprecher von Agissons!, am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Lausanne mitteilte.

Die Initiative schlägt vor, Artikel 81a der Bundesverfassung vollständig neu zu formulieren. Ziel sei es, den öffentlichen Verkehr «erschwinglich, zugänglich und qualitativ hochwertig» zu gestalten. Durch die Neufassung des Verfassungsrahmens ermögliche die Initiative der Schweiz den Aufbau eines Mobilitätssystems, das als universeller öffentlicher Dienst konzipiert sei.

Die Frist für die Sammlung von 100'000 Unterschriften für eine eidgenössische Volksinitiative beträgt 18 Monate. (sda)