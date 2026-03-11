wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Bewegung Agissons! lanciert Volksinitiative für kostenlosen ÖV

Steven Tamburini, organisateur et porte-parole d&#039;Agissons!, pose pour le photographe apres une conference de presse du mouvement Agissons! afin de presenter un projet d&#039;initiative federale & ...
Steven Tamburini, Sprecher von Agissons!Bild: keystone

Volksinitiative für kostenlosen ÖV lanciert – das willst du wissen

11.03.2026, 12:5611.03.2026, 12:56

Die Bewegung Agissons! lanciert eine eidgenössische Volksinitiative für kostenlose öffentliche Verkehrsmittel in den Kantonen. Den Text zur Änderung der Verfassung hat sie bei der Bundeskanzlei eingereicht, die Unterschriftensammlung ist für Juni geplant.

Die Initiative mit dem Titel «Für einen kostenlosen, öffentlichen und hochwertigen Nahverkehr» umfasst drei Schwerpunkte: Mobilitätsgerechtigkeit, Investitionen in das Verkehrsnetz, Mechanismen für die Kostenfreiheit und Finanzierung des Systems, wie Steven Tamburini, Sprecher von Agissons!, am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Lausanne mitteilte.

Die Initiative schlägt vor, Artikel 81a der Bundesverfassung vollständig neu zu formulieren. Ziel sei es, den öffentlichen Verkehr «erschwinglich, zugänglich und qualitativ hochwertig» zu gestalten. Durch die Neufassung des Verfassungsrahmens ermögliche die Initiative der Schweiz den Aufbau eines Mobilitätssystems, das als universeller öffentlicher Dienst konzipiert sei.

Die Frist für die Sammlung von 100'000 Unterschriften für eine eidgenössische Volksinitiative beträgt 18 Monate. (sda)

Mehr aus der Schweizer Politik:

Ständerat will Bau neuer AKW ermöglichen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese neue Funktion der SBB-App hilft beim Pendeln
1 / 12
Diese neue Funktion der SBB-App hilft beim Pendeln
Die neue SBB-App erleichtert Pendlerinnen und Pendlern den Alltag.
quelle: watson / sbb /
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Gesetzeswidrig» – So steht es um die Barrierefreiheit im Schweizer-ÖV
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Riesiger Erdspalt bedroht Dorf im Wallis
Im Val d'Anniviers im Wallis wächst eine Erdspalte jeden Tag um zwei bis vier Millimeter – inzwischen ist sie schon 250 Meter lang und zwischen 80 Zentimeter und 1 Meter breit.
Zur Story