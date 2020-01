International

Coronavirus: Bilder und Videos aus der Geisterstadt Wuhan



Die Zahl der Krankheitsfälle durch das neuartige Coronavirus in China ist inzwischen höher als seinerzeit bei der Sars-Epidemie. Laut neuen Zahlen der chinesischen Regierung vom Mittwoch stieg die Zahl der durch den Coronavirus infizierten Personen auf knapp 6000. Das waren mehr als 1400 bestätigte neue Fälle seit Dienstag. Durch den Sars-Virus waren in den Jahren 2002 und 2003 in Festlandchina laut der offiziellen Bilanz 5327 Menschen erkrankt.

The number of confirmed cases of the Wuhan coronavirus in China has now officially exceeded that of the SARS outbreak in 2002 and 2003 https://t.co/yagWIKZVSR pic.twitter.com/oCzZ6AQQB1 — CNN International (@cnni) January 29, 2020

Als Ursprungsort der Epidemie gilt ein Fischmarkt in Wuhan. In der chinesischen Metropole ist seither nichts mehr, wie es war.

Das Drohnenvideo

Die Nachrichtenagentur AFP veröffentlichte diese Bilder aus der Millionen-Metropole Wuhan. Eine Drohne überflog die beinah menschenleeren Strassen. Der erste Eindruck: Wuhan gleicht einer Geisterstadt! Kein Auto fährt, kaum Menschen sind zu sehen – und das trotz aller Hochhäuser, die dort zu sehen sind.

VIDEO Ghost town: Drone images of Wuhan, epicentre of the virus outbreak pic.twitter.com/l4GjyDZyp7 — AFP news agency (@AFP) January 28, 2020

Die singenden Menschen

Auf einem anderen Video ist zu hören, wie offenbar hunderte Menschen aus den Hochhäusern einander zurufen und singen. Die Menschen sind seit Tagen in ihren Häusern «gefangen». Durch das Singen und Zurufen machen sie einander Mut und sorgen für etwas Nähe.

#wuhancorona #WuhanChina #WuhanVirus #WuhanLockDown View from our son's apartment this evening. Citizens of Wuhan sing National Anthem and Wuhan Come On from balconies and windows after many days stuck indoors. pic.twitter.com/Ja1Fh0skJr — Robert Riggs (@GardeningRob) January 27, 2020

Diese Bilder sind das Ergebnis drastischer Massnahmen, die China in den vergangenen Tagen ergreifen musste: In der Provinz Hubei wurden 45 Millionen Menschen in mehr als einem Dutzend Städten weitgehend von der Aussenwelt abgeschottet. Flüge sowie Fern- und Nahverkehr wurden gestoppt. Auch andere Regionen haben den Überlandverkehr von Bussen und einige Zugverbindungen gestrichen. Die Regierung verlängerte zudem die Ferien über das laufende Neujahrsfest hinaus.

Leere Strassen

Aus der Millionen-Metropole Wuhan ist eine Geisterstadt geworden. Die Menschen wagen sich kaum mehr aus den Häusern. Ohne Maske sowieso nicht.

Bild: AP

Apokalyptische Stimmung

Der britische Journalist und China-Korrespondent Stephen McDonell wagte sich bereits am Sonntag nach Wuhan. Das trübe Licht, der grau verhangene Himmel, die maskierten Menschen in ihren Schutzanzügen – das alles erweckt den Eindruck einer bevorstehenden Apokalypse.

Die grosse Flucht

Die Europäische Union will Hunderte von EU-Bürgern aus China herausholen. Die erste Maschine soll nach Angaben der EU-Kommission am Mittwochmorgen in Frankreich starten und etwa 250 Franzosen nach Hause fliegen. Das zweite Flugzeug solle im Laufe der Woche folgen und mehr als 100 Europäer aus anderen EU-Ländern heimbringen.

Japan und die USA flogen am Mittwoch Bürger ihrer Länder aus der Millionenmetropole Wuhan in der Provinz Hubei aus. In der Stadt war das Virus erstmals bei Menschen festgestellt worden. Eine aus Wuhan kommende Maschine mit rund 200 Japanern an Bord landete am Morgen am Flughafen von Tokio, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Bild: EPA

Zuvor hatte das japanische Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass in dem Flugzeug mitreisendes Gesundheitspersonal medizinische Checks bei den Passagieren vornehmen würde. Es gebe jedoch keine Pläne, die Reisenden nach ihrer Ankunft in Quarantäne zu nehmen.

Ein Flugzeug mit US-Bürgern an Bord hob am Mittwoch aus Wuhan ab, wie das Aussenministerium in Washington mitteilte. Nach Angaben des Verkehrsministeriums des US-Bundesstaats Alaska, wo die Maschine einen Tankstopp einlegen sollte, waren 240 Bürger an Bord. Australien will ebenfalls seine Bürger aus der chinesischen Region Wuhan ausfliegen

Auch in Hongkong geht die Angst um. Dort stehen die Menschen Schlange, um Schutzmasken und Desinfektions-Gel zu kaufen.

Wuhan coronavirus: Hongkongers are queuing to buy face masks and hand gel amid a city-wide shortage. #WuhanCoronovirus #coronavirus #HongKong pic.twitter.com/UQlUDBlRww — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) January 29, 2020

(meg/sda)

