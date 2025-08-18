klar15°
DE | FR
burger
International
China

Arbeit für ausländische Journalisten in China wird noch schwieriger

Arbeit für ausländische Journalisten in China wird noch schwieriger

Ausländische Journalisten in China sehen sich einer Umfrage zufolge mit einer wachsenden Zahl an Tabuthemen und Einschränkungen konfrontiert.
18.08.2025, 05:1318.08.2025, 05:13
Mehr «International»

Der jährliche Bericht des Clubs der Auslandskorrespondenten in China (FCCC) spricht von einer «alarmierenden Ausweitung» der Themen, die von den Behörden als sensibel eingestuft werden.

Auf einem Markt in Hongkong sind viele Touristen zu sehen.
Die Berichterstattung über Gebiete wie Hongkong ist heikel. (Archivbild)

Während sich nach dem Ende der Corona-Pandemie noch leichte Verbesserungen abgezeichnet hätten, seien staatliche Kontrollen nun wieder spürbarer, heisst es in dem in Peking veröffentlichten Bericht für das Jahr 2024. So gab rund die Hälfte der 92 an der Umfrage beteiligten Journalisten an, dass die Zahl der roten Linien im vergangenen Jahr gestiegen sei.

Interviews abgesagt, Reisen behindert

Neben der Berichterstattung über politisch heikle Regionen wie Xinjiang, Tibet und Hongkong sowie über Staats- und Parteichef Xi Jinping gelten inzwischen auch Routine-Themen als sensibel. Dazu gehörten etwa die Wirtschaft, Zölle, Technologiepolitik, Arbeitslosigkeit oder Veranstaltungen wie Halloween.

Laut der Umfrage erlebten 86 Prozent der Korrespondenten, dass Interviews abgesagt oder verweigert wurden. 38 Prozent berichteten von Einschüchterungen oder Schikanen gegenüber chinesischen Mitarbeitern, fast jeder Zehnte gab an, körperlicher Gewalt ausgesetzt gewesen zu sein. Vier von zehn Befragten sagten, sie hätten Reisen oder Interviews wegen offiziellen Drucks abgesagt. 42 Prozent seien auf Reisen von Beamten behindert worden, ebenso viele durch unbekannte Personen.

Internationale Standards weit verfehlt

Auch bei Visa gab es demnach weiterhin Hürden: Ein Viertel der Korrespondentenbüros bleibe unterbesetzt, obwohl sich die Bearbeitungszeiten teils verkürzt hätten. Zu den Drohungen gehörten eingeschränkte Visa, Klagen sowie offizielle Beschwerden bei den Zentralen der Medien.

Zwar hätten sich in einigen Bereichen auch Verbesserungen eingestellt. So meldeten weniger Korrespondenten als im Vorjahr Behinderungen durch die Polizei oder Angriffe in sozialen Medien. Dennoch erklärten 98 Prozent der Befragten, die Bedingungen in China entsprächen selten oder nie internationalen Standards für Berichterstattung. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media fertig gemacht
2
Trump: Krieg endet, wenn Selenskyj auf Krim und Nato verzichtet
3
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
4
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Fix: Geubbels wechselt vom FCSG nach Paris +++ Mukiele wird Xhakas Teamkollege
2
Immer mehr Staats- und Regierungschefs reisen am Montag mit Selenskyj nach Washington
3
Merz schliesst nach Alaska-Gipfel territoriale Zugeständnisse an Russland nicht aus
4
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
5
Freikirchen warnen vor Pornosucht in ihren Gemeinden – und treffen jetzt Massnahmen
Meistgeteilt
1
USA: Keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen ++ Israel greift Huthi-Ziele im Jemen an
2
SVP-Regierungsrat warnt vor Verschärfung für Ukraine-Geflüchtete
3
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
4
Wie viel Religion ist an der Grundschule erlaubt?
5
Chabbey gewinnt Tour de Romandie +++ Marc Marquez braust dem Rest davon
Linke müssen Macht in Bolivien abgeben – es kommt zur Stichwahl
In Bolivien wird laut vorläufigen Ergebnissen eine Stichwahl über die künftige Staatsführung entscheiden. Klar ist bereits jetzt, dass es zu einem Machtwechsel kommt.
Keiner der Bewerber erreichte im ersten Durchgang die erforderliche Mehrheit, wie die Wahlbehörde nach Auszählung von etwa 90 Prozent der Stimmen mitteilte. Klar ist aber schon jetzt, dass nach fast zwei Jahrzehnten linker Regierungen ein politischer Richtungswechsel in dem südamerikanischen Land bevorsteht.
Zur Story