27 eindrückliche Bilder des Chinesischen Neujahrsfest

Neun Milliarden Einzelreisen werden in China erwartet. Denn: Das ganze Land feiert das Frühlingsfest. Die ersten Bilder zeigen nicht nur Schlangen an Bahnhöfen, sondern auch die Freude, die dieses Fest mit sich bringt.

Das Chinesische Neujahr, auch bekannt als Frühlingsfest, hat heute begonnen. Hunderte Millionen Menschen verabschieden das Jahr des Drachen und begrüssen das Jahr der Schlange.



Die Feierlichkeiten erstrecken sich über acht Tage. Das Schlangenjahr leitet in China eine enorme Völkerwanderung ein. Seit Wochen sind Bahnhöfe und Flughäfen überfüllt. China erwartet insgesamt 510 Millionen Bahnreisen und insgesamt 9 Milliarden Inlandsreisen. Es könnte die grösste Massenbewegung in der Geschichte der Menschheit werden.

Die Bilder des ersten Tages:

Tänzerinnen in Peking: Das chinesische Neujahr, auch als Frühlingsfest bezeichnet, hat begonnen.

Tänzerinnen in Peking: Das chinesische Neujahr, auch als Frühlingsfest bezeichnet, hat begonnen. Bild: keystone

Löwentänzer in Peking: Das chinesische Neujahr ist besonders berühmt für den Löwentanz und Drachentanz, die Glück und Wohlstand für das kommende Jahr symbolisieren.

Löwentänzer in Peking: Das chinesische Neujahr ist besonders berühmt für den Löwentanz und Drachentanz, die Glück und Wohlstand für das kommende Jahr symbolisieren. Bild: keystone

Viele der Tänze finden im Ditan Park, auch als Tempel der Erde bekannt, statt. Der Park ist eine der bedeutendsten historischen Stätten in Peking.

Viele der Tänze finden im Ditan Park, auch als Tempel der Erde bekannt, statt. Der Park ist eine der bedeutendsten historischen Stätten in Peking. Bild: keystone

Tänzer proben den traditionellen Löwentanz in Peking.

Tänzer proben den traditionellen Löwentanz in Peking. Bild: keystone