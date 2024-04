Historisches Börsengebäude in Kopenhagen brennt

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Marcel Hug mit Streckenrekord am Boston-Marathon ++ Curlerinnen siegen im Weltklasse-Feld

Eine Trinkflasche greifen? Offenbar nicht so einfach, wie es aussieht 😂

10 Kuriositäten aus der Geschichte des Sechseläuten – und was du sonst noch wissen willst

Was der Böögg als Wetterprophet wirklich taugt (Spoiler: Zum Glück wenig)

SP will Wohnungsminister Parmelin entmachten – jetzt soll Baume-Schneider ran

Zürcher Böögg-Verbrennung abgesagt – er soll nun in Appenzell Ausserrhoden brennen

Trump gibt Joe Biden die Schuld am Hamas-Angriff – das steckt dahinter

In Washington kritisieren Republikaner die Israel-Politik von Präsident Joe Biden scharf. Der Demokrat wiederum versichert, am «eisernen Bekenntnis» für Israels Sicherheit gebe es nichts zu rütteln.

Für Donald Trump ist die Sache klar: Wäre er noch Präsident, dann hätte der Iran am Samstag Israel nicht angegriffen - so wie sich auch die Invasion der Ukraine durch Russlands Streitkräfte im Februar 2022 in dieser Traumwelt nie ereignet hätte.