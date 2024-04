verlässt nach fast vier Jahrenund wechselt in die USA. Die Schweizer Nationalstürmerin unterschrieb mit deneinen Vertrag bis 2026, wie ihr neuer Klub bekannt gab.Es sei Zeit, den nächsten Schritt zu machen, erklärte Bachmann auf Instagram. In diesem Jahr kam sie bei PSG kaum mehr zum Einsatz. Die 33-Jährige verlässt Frankreich mit einem Meistertitel und einem Cupsieg. Ihren ersten Match in der texanischen Metropole Houston könnte Bachmann am 12. April gegen die Washington Spirit bestreiten, sofern sie bald das nötige Visum erhält. In der höchsten US-Liga belegen die Texanerinnen nach drei Spielen den 5. Platz. (abu/sda)