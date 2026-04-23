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Zugunglück in Dänemark: Viele Verletzte wegen Zusammenstoss

epa12908390 Officials and emergency responders inspect the accident scene after two trains collided between Hilleroed and Kagerup at Isteroedvejen, Denmark, 23 April 2026. There are reports of persona ...
Zwei Züge waren am frühen Morgen auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestossen.Bild: keystone

Viele Verletzte nach Zug-Zusammenstoss in Dänemark – Ursache unklar

23.04.2026, 09:1423.04.2026, 09:14

Bei einem Zugunglück in Dänemark sind nach Angaben eines Sprechers der Region 17 Menschen verletzt worden. Vier Menschen befinden sich laut der Nachrichtenagentur Ritzau in kritischem Zustand.

Zwei Züge waren am frühen Morgen auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestossen. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Die für die medizinische Versorgung zuständige Region war mit sieben Rettungswagen, drei Krankentransportern und mehreren Notarztwagen vor Ort. Auch ein Militärhubschrauber sei zum Einsatz gekommen, so der Sprecher.

Die angrenzende Strasse werde für längere Zeit gesperrt sein, hiess es in einer Polizeimitteilung. Ein grosses Polizeiaufgebot war ebenfalls vor Ort.

Rettungskräfte: Züge sind mit hohem Tempo zusammengestossen

Der Einsatzleiter der Rettungsdienste sagte dem Fernsehsender TV2, die Züge seien offenkundig mit relativ hoher Geschwindigkeit kollidiert. Alle Fahrgäste hätten die Züge verlassen oder seien daraus befreit worden: «Niemand ist eingeklemmt.» (sda/dpa)

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