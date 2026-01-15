sonnig
DE | FR
burger
International
Daten

Eurail: Daten von Interrail-Kunden von Hackern geklaut

ICE L Deutsche Bahn
Ein Zug der Deutschen Bahn fährt in einen Bahnhof ein.Bild: Deutsche Bahn AG

Daten von Interrail-Kunden geklaut – vermutlich auch Schweizer betroffen

15.01.2026, 12:4615.01.2026, 12:46

Interrail ist ein Zugticket, das es erlaubt, einen Monat lang unbegrenzt durch Europa zu reisen. Die Firma, die für das Angebot verantwortlich ist, hat ihren Sitz in Holland und ist nun Opfer eines Hacker-Angriffs geworden.

Der Firma Eurail wurden Daten von den Interrail-Kunden geklaut. Dabei wurden Informationen wie Name, Adresse, E-Mail, Geburtstag sowie Pass- oder ID-Nummern gestohlen. Also persönliche Informationen, die man beim Kauf eines Tickets angeben muss. Dies berichtet das SRF.

Was genau das für die Kundinnen und Kunden bedeutet, ist bisher nicht klar. Interrail hat an alle Kundinnen und Kunden E-Mails verschickt, um sie über den Vorfall zu informieren. Die Sicherheitslücken hätten zudem sofort geschlossen werden können und man habe weitere Sicherheitsmassnahmen unternommen.

Interrail Eurail Datenklau
In einem Mail wurden alle Interrail-Kunden über den Daten-Diebstahl informiert.Bild: watson

Die Firma Eurail hat ihre Ticket- und Zug-Partner informiert, so auch die SBB. Diese schreiben auf Anfrage des «SRF», dass man davon ausgehen muss, dass auch Daten von Schweizer Kunden gestohlen wurden. Sie betonen jedoch, dass keine Kundendaten der SBB geklaut worden seien.

Für Betroffene sind solche Datendiebstähle heikel. Die Daten können infolgedessen für Identitätsdiebstahl oder zum Hacken missbraucht werden. Eurail sagt, dass es keine Hinweise gäbe, dass die gestohlenen Daten verkauft oder missbraucht werden.

Interrail fordert zudem alle Kundinnen und Kunden auf, Sicherheitsmassnahmen zu tätigen. Diese beinhalten vor allem Passwörter für E-Mail-Konten, soziale Medien und Bankkonten zu ändern. Zudem sollen sie ein Auge auf ihre Bankkonten und die getätigten Abzüge halten. Bei verdächtigen Transaktionen oder Auffälligkeiten sollen sich die Betroffenen an die Polizei wenden. (nib)

Mehr zum Thema Interrail:

Auf Schienen durch Europa: 6 Routen für einen stressfreien Backpack-Trip
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
17 Bilder, die zeigen, wir wir früher im Zug reisten
1 / 19
17 Bilder, die zeigen, wir wir früher im Zug reisten
Füsse raus, Dose auf, Stumpen rein: Dieser Herr lässt es sich 2003 in der ersten Klasse zwischen Schüpfheim-Konolfingen gutgehen.
quelle: keystone/martin ruetschi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Zugentgleisung verschüttet Bier in Fluss
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Iran: Flüge finden statt +++ Siebter Tag ohne Internet
Die wichtigsten Ereignisse im Nahen und Mittleren Osten in der Übersicht, fortlaufend aktualisiert.
(red)
Zur Story