Razzien nach Bombendrohungen gegen deutsche Schulen und Bahnhöfe

Razzien nach Bombendrohungen gegen deutsche Schulen und Bahnhöfe

25.11.2025, 12:4225.11.2025, 12:42

Nach deutschlandweiten Bombendrohungen unter anderem gegen Schulen und Bahnhöfe hat die Polizei mehrere Wohnungen in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Sachsen-Anhalt durchsucht.

21.06.2020, Baden-Wuerttemberg, Stuttgart: Einheiten der Polizei stehen vor einem zerstoerten Geschaeft in der Koenigstra
In Hunderten von Fällen seien im Jahr 2024 Polizeieinsätze ausgelöst. (Symbolbild)Bild: keystone

Die Ermittlungen richten sich gegen vier Beschuldigte, darunter zwei Jugendliche. Sie sollen Hunderte Drohmails verschickt haben, wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) gemeinsam mitteilten. In Hunderten von Fällen seien im Jahr 2024 Polizeieinsätze ausgelöst und Schulen geschlossen oder öffentliche Räume wie Einkaufszentren geräumt worden, hiess es.

Den Beschuldigten werde zur Last gelegt, «als Teil einer überregional agierenden Tätergruppierung für Hunderte Drohmails mit vorgetäuschten deutschlandweiten Bombendrohungen gegen Schulen, Hauptbahnhöfe, Einkaufszentren und andere städtische sowie öffentliche Einrichtungen verantwortlich zu sein.»

Gruppe soll sich in Chat-Gruppe «Schweinetreff» vernetzt haben

In Hunderten von Fällen seien Polizeieinsätze ausgelöst worden, hiess es. Laut den Angaben hatte sich die Gruppe rein virtuell zusammengeschlossen – und zwar unter einer geschlossenen Messenger-Gruppe namens «Schweinetreff». Ziel sei gewesen, «den öffentlichen Frieden unter Androhung von Straftaten zum Nachteil von Leib und Leben zu stören, grösstmögliche Einsatzlagen auszulösen und grösstmögliche Verunsicherung in der Bevölkerung zu erzeugen».

Zu den konkreten Fällen gehören:

  • Evakuierung des Einkaufszentrums am Limbecker Platz in Essen im Mai 2024
  • Sperrung des Bahnhofs Neunkirchen und Einstellung des Bahnverkehrs im September 2024
  • Räumung des Funkhauses des MDR in Magdeburg und weitreichende Sperrung der anliegenden Strassen im Oktober 2024
  • Räumung und Schliessung einer Schule in Bad Hersfeld im Dezember 2024.

«Wenngleich infolge der Tathandlungen kein schädigendes Ereignis eingetreten ist, entstand durch die Evakuierungsmassnahmen in Deutschland ein immenser Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich», hiess es. Zudem hätten besonders die Einsätze in Schulen psychologische Belastungen ausgelöst. (sda/dpa)

