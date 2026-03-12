Vulkan Kilauea auf Hawaii ist erneut ausgebrochen

Auf der US-amerikanischen Insel Hawaii ist am Dienstag, dem 10. März, der Vulkan Kilauea ausgebrochen. Infolge des Ausbruchs spuckten zwei Krater Lava bis zu 400 Meter in die Höhe.

Der Vulkan liegt in einem Nationalpark auf der grössten hawaiianischen Insel «Big Island».

Video: watson/nina bürge

Infolge des Vulkanausbruchs wurden der Nationalpark und die daneben liegende Autobahn vorübergehend gesperrt. Grund dafür waren Schutt und Asche, die aus dem Himmel fielen.

Der Vulkan Kilauea ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Seit Dezember 2024 bricht er immer wieder aus. In den vergangenen 200 Jahren ist der Vulkan insgesamt 43 Mal ausgebrochen.

Wie lange die aktuelle Eruption andauern wird, ist noch unklar. (nib)