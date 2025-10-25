Bayern-Trainer Vincent Kompany: Er will den achten Saisonsieg. Bild: keystone

Bundesliga: Bayern-Bus steht im Stau – Anpfiff verschoben

Das Bundesliga-Spiel zwischen Gladbach und dem FC Bayern fängt später an. Der Anstoss verzögert sich um 15 Minuten.

Ein Artikel von

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern muss später beginnen als geplant. Weil der deutsche Rekordmeister aus München auf dem Weg ins Stadion durch einen Stau aufgehalten wurde, wird die Partie um 15.45 Uhr statt um 15.30 Uhr beginnen.

Das teilten die Gäste aus Bayern bei X mit. Das einstige Spitzenspiel der Bundesliga ist am achten Spieltag das Duell des Tabellenletzten gegen den Spitzenreiter.

Auf dem Platz werde man nicht das Gefühl haben, dass es das Spiel Erster gegen Letzter ist, sagte Trainer Vincent Kompany. Das Duell habe immer noch viel Tradition.

Im Bayern-Tor steht beim Auswärtsspiel Jonas Urbig. Ersatztorhüter Urbig soll Spielpraxis bekommen, weil er Kapitän Manuel Neuer im DFB-Pokal am Mittwoch in Köln vertreten muss. Neuer fehlt im Pokal gesperrt.