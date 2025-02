Deutschlands Schicksalstag – die Wahlurnen sind offen

Olaf Scholz will im Bundestag bleiben – jüngste Umfrage lässt tief blicken

Ob er weiter Bundeskanzler bleibt, ist höchst ungewiss. Der SPD-Politiker will seine Karriere aber selbst bei einer Niederlage nicht beenden.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz will im Fall eines Gewinns des Direktmandats in Potsdam bei der Wahl am Sonntag die gesamte Legislaturperiode im Bundestag bleiben – auch, wenn er nicht erneut Regierungschef wird. «Das steht schon ewig lange fest», sagte er bei seinem Wahlkampfabschluss in Potsdam auf eine entsprechende Journalistenfrage.